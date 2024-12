Dve plemeniti dejanji Fundacije Tadeja Pogačarja

Fundacija je zbrana sredstva v višini 50.800 evrov namenila 17 družinam, ki so v poplavah utrpele hude posledice. Donacije so bile prilagojene potrebam družin in so znašale med 400 in 4000 evrov. Povprečen znesek dodeljenih sredstev je znašal 2988 evrov, sredstva pa so porabili za obnovo domov in izboljšanje življenjskih pogojev prizadetih.

"Zelo smo veseli, da lahko z donacijami konkretno prispevamo k izboljšanju življenj ljudi, ki jih je narava hudo prizadela. Naša misija je preprosta: pomagati tam, kjer je pomoč najbolj potrebna," je ob tem povedal Pogačar, letos svetovni prvak ter zmagovalec dirk po Franciji in Italiji, ki s svojo fundacijo redno podpira dobrodelne projekte.

Fundacija Tadeja Pogačarja je prepoznala tudi pomembno delo društva Junaki 3. nadstropja, ki že vrsto let pomaga pri lajšanju stisk otrok, obolelih za rakom, ter organizira dejavnosti, ki pripomorejo k boljši kakovosti njihovega življenja in rehabilitaciji po zdravljenju.

Društvo bo donacijo v višini 9000 evrov namenilo za nakup opreme za razgibavanje otrok vseh starosti po zahtevnem zdravljenju, kar bo pripomoglo k še bolj kakovostni obravnavi in podpornem zdravljenju, so zapisali pri fundaciji. Opremo bo prejela Pediatrična klinika UKC Ljubljana.

