Sliši se preprosto, a v praksi je bržkone vse prej kot to. "Če želim premagati Pogačarja, moram napredovati na vseh področjih," je Jonas Vingegaard izjavil v pogovoru za nizozemski NOS.

"Po nesreči (na Dirki po Baskiji si je pri hudem padcu zlomil ključnico, rebra in utrpel poškodbo pljuč, op. p.) sem začel razmišljati o tem, kakšne posledice bi padec lahko imel na moje življenje in ali je še vedno vredno, da ostanem v profesionalnem kolesarstvu. Glede na to, da še vedno kolesarim, moj odgovor poznate," je namignil danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard, ki je po dveh zaporednih zmagah na Dirki po Franciji letos poleti moral priznati premoč Tadeju Pogačarju.

"Kolesarstvo ni vse v življenju. To sem seveda vedel že prej, a ko doživiš takšno nesrečo in se zaveš, da je tvoje kariere lahko konec, začneš o tem še bolj razmišljati. V obdobju okrevanja sem samo enkrat vstal iz postelje, izgubil sem ogromno mišične mase, saj sem, preden sem lahko spet normalno treniral, še dolgo čutil močne bolečine."

Kljub izjemno težavnemu pripravljalnemu obdobju se je Vingegaard na startu Toura v Firencah v Italiji pojavil v vrhunski formi in Pogačarju pariral vse to zahtevnih gorskih etap.

"Normalno sem lahko začel trenirati šele sredi maja (padec se je zgodil v začetku aprila, op. p.). Na Touru sem bil sicer na visoki ravni, vendar zdaj vem, da moraš, če se želiš potegovati za zmago, biti stoodstotno pripravljen. Bil je že čudež, da sem bil na startu, a še večji, da sem dirko končal na drugem mestu," je kljub porazu še vedno upravičeno zadovoljen s končnim rezultatom.

Vingegaard je letošnjo sezono zaradi izčrpanosti končal že sredi avgusta, po Dirki na Poljskem, vmes dočakal rojstvo sina, potem pa se je že osredotočil na sezono 2025, ko bo glavni cilj zmaga na francoskem Touru. "V preteklosti sem že pokazal, da ga lahko premagam, sem pa tudi videl, kako je vozil letos, in to je jasen kazalnik, da moram, če želim zmagati, napredovati na vseh področjih."

Preberite še: