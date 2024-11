Jonas Vingegaard je odgovoril na kritike, ki so nanj letele po odločitvi, da predčasno konča letošnjo sezono. Po francoskem Touru je nastopil samo še na klasiki San Sebastian in Dirki po Poljski, izpustil pa je tako olimpijske igre kot svetovno prvenstvo. Sezono je končal že 18. avgusta.

"Po letošnji Dirki po Franciji sem bil bolj izčrpan kot kadarkoli prej," je Jonas Vingegaard priznal v pogovoru za Ekstra Bladet. "To je pomenilo, da sem si moral vzeti daljši premor. Sprva si tega nisem dovolil, saj sem moral nastopiti še na Dirki po Poljski, po tej pa sem to preprosto moral. Po Touru sem čutil, da sem izpraznil tank, to je bilo zadnje, kar sem še imel v sebi."

Priznal je, da se je na Poljskem trudil, da se prikaže v najboljši luči, a je bil kljub skupni zmagi daleč od svoje običajne forme. "Bil sem tako utrujen in povsem izčrpan. Toliko energije sem vložil v pripravo na Tour, da je bilo povsem normalno, da sem po Touru imel obdobja, ko sem bil povsem izčrpan."

Danec je izpustil tudi svetovno prvenstvo v Zürichu, s čimer so bili nezadovoljni tudi njegovi rojaki v kolesarski karavani. "Res sem potreboval premor. Razlog, zakaj sem izpustil svetovno prvenstvo, ni bil v tem, da sem se odločil, da si vzamem očetovski dopust (septembra se mu je rodil sin, op. a.), ampak zato, ker sem bil povsem izžet," je priznal Vingegaard.

Kot kaže, si je zdaj že napolnil baterije, saj se že pripravlja na prihodnjo sezono. Aktiven je tudi Tadej Pogačar, ki bo danes nastopil na dobrodelni kolesarki dirki Beking v Monaco. Na startni listi sta tudi Matej Mohorič in Jan Tratnik.