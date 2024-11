"Zmagal je na Dirki po Italiji in Dirki po Franciji, še vedno pa mu manjka zmaga na Dirki po Španiji. Glede na njegove ambicije ga vidim bližje nastopu na Vuelti (kot na Giru, op. a.), bo pa vse jasno decembra na pripravah (v Benidormu v Španiji med 10. in 20. decembrom), kjer bomo sestavili program dirk za prihodnjo sezono. Čakanje na predstavitve trase (predstavitev trase Gira so organizatorji iz novembra prestavili na sredino januarja) za kolesarje ne spremeni kaj dosti, spremeni pa marsikaj za nas, da lahko bolje sestavimo ekipe," je v pogovoru za InBici povedal športni direktor ekipe UAE Emirates Fabio Baldato.

Matej Mohorič je edini slovenski kolesar, ki mu je uspelo zmagati na dirki Milano-Sanremo. Foto: Guliverimage Cilj: približati se sanjski sezoni 2024

Dejal je, da bo težko nadgraditi fenomenalno sezono 2024 in da je bolj realen cilj ta, da se ji skušajo čim bolj približati. "Naš cilj bo ponovitev sezone. Glavni cilj ostaja Tour in najpomembnejše klasike. Tadej si najbolj želi zmagati na dirki Milano–Sanremo in naredili bomo vse, da ga spravimo v položaj, da bo imel kar največ možnosti, čeprav vemo, da je to zanj najtežja dirka v smislu zmage," je dejal Baldato.

"Gre za hitro in tehnično dirko, na kateri se moraš boriti s hitrimi 'roulerji', zato je to drugačna dirka v primerjavi s Tadejevimi glavnimi značilnostmi, je pa tudi res, da ko si Tadej zastavi cilj, mu ga tudi uspe doseči," je prepričan Baldato. Dejal je, da ima srečo, da je v ekipi številnih mladih talentov, zato se bodo trudili, da se bo celotna ekipa razvijala in bo zmagalo čim več kolesarjev, tako kot jim je to uspelo letos, ko se je kar 20 od 30 kolesarjev ekipe UAE vpisalo med zmagovalce dirk, skupaj pa so zbrali kar 82 zmag.

Fabio Baldato, športni direktor ekipe UAE Emirates. Foto: Reuters "To je še en poseben rekord in kaže na to, da v ekipi delamo dobro in da imamo izjemne kolesarje. Pri tem je ključno, da znaš vsem kolesarjem določiti cilje. Ni važno samo, da si hiter, pomembna je tudi želja po zmagi. Dirk je veliko, in če je program dobro načrtovan in organiziran, je dovolj prostora za vse," je prepričan Baldato, ki je Pogačarja letos spremljal na Dirki po Italiji, tam pa kot enega od vrhuncev izpostavil njegovo zmago v kronometru v Perugii.

"Kronometer v Perugii je bil nekaj veličastnega. Imel sem to srečo, da sem mu pri tem podvigu lahko stal ob strani. Spomnim se izjemnih občutkov in adrenalina, podoživel sem vsa čustva in občutke, ki sem jih doživljal kot kolesar."

