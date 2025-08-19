Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Torek,
19. 8. 2025,
9.23

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Sin norveške prestolonaslednice obtožen posilstva štirih žensk

Marius Borg Høiby | Høiby naj bi med letoma 2018 in novembrom 2024 posilil štiri ženske. | Foto X/@RNN_RoyalNews

Høiby naj bi med letoma 2018 in novembrom 2024 posilil štiri ženske.

Foto: X/@RNN_RoyalNews

Sin norveške prestolonaslednice Marius Borg Høiby je obtožen 32 kaznivih dejanj, vključno s štirimi posilstvi, za kar mu grozi do deset let zapora, če bo spoznan za krivega, poroča The Guardian.

Høiby, čigar mati je prestolonaslednica Mette-Marit, očim pa prestolonaslednik Haakon, naj bi v začetku prihodnjega leta stopil pred sodišče. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do deset let zapora. 

Česa je obtožen? 

Obtožbe, ki so bile javno objavljene v ponedeljek, vključujejo posilstvo štirih različnih žensk, nasilje nad nekdanjo partnerico in nezakonito snemanje več žensk, vključno z njihovimi intimnimi predeli, brez njihove vednosti ali soglasja.

Obtožen je tudi nadlegovanja policije in prometnih kršitev.

Høibyjev odvetnik Petar Sekulić, ki ga zastopa skupaj z Ellen Holager Andaenæs, je dejal, da "klient zanika vse obtožbe o spolni zlorabi, pa tudi večino obtožb glede nasilja. Pred sodiščem bo predstavil podroben opis svoje različice dogodkov," je napovedal. 

Posilil naj bi jih med spanjem 

Høiby naj bi med letoma 2018 in novembrom 2024 posilil štiri ženske. Vsi domnevni napadi naj bi se zgodili po sporazumnem spolnem odnosu, medtem ko so ženske spale. Høiby je obtožen še, da je med domnevnimi posilstvi vse ženske tudi snemal. 

Državni tožilec Sturla Henriksbø je v ponedeljek, ko je predstavil obtožnico proti Høibyju, dejal, da je ta primer zelo resen. "Posilstvo in nasilje v tesnih odnosih sta zelo resni dejanji, ki lahko pustita trajne sledi in uničita življenja."

Dodal je, da Høibyjev status člana kraljeve družine "ne pomeni, da se z njim ravna bolj prizanesljivo ali strožje, kot če bi podobna dejanja storil kdo drug."

Najvišja kazen za obtožbe v obtožnici je deset let zapora, je dejal Henriksbø in dodal, da bi lahko sojenje potekalo januarja v približno šestih tednih.

Hoiby sicer nima kraljevega naziva in je zunaj linije kraljevega nasledstva. Norveško kraljevo sodišče je ob tem sporočilo, da mora sodišče to zadevo obravnavati in sprejeti odločitev. "Nimamo nadaljnjih komentarjev," so dodali. 

