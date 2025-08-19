Slovenci z Dončićem po prvo zmago

Slovenski košarkarji bodo imeli danes priložnost za prvo zmago v pripravah na evropsko prvenstvo, ki se bo čez dober teden začelo v Katovicah. V Stožicah se bodo ob 20. uri pomerili z Veliko Britanijo, na obračunu bo zaigral tudi Luka Dončić.

Pripravljalna tekma na EuroBasket 2025 Torek, 19. avgust:

20.00 Slovenija – Velika Britanija

Slovenija je doslej odigrala štiri pripravljalne tekme in izgubila dvakrat z Nemčijo ter po enkrat z Litvo in Latvijo. Luka Dončić je nastopil le na dveh tekmah, skupno je igral 45 minut, v katerih je s 45 točkami dokazal svoj zvezdniški status. Izpustil je eno tekmo z Nemčijo ter prvo na turnirju v Rigi, proti Latviji pa je igrišče zapustil na začetku drugega polčasa po udarcu v koleno.

Na srečo so zdravniški pregledi ovrgli sum poškodbe, tako da bo Luka Dončić danes v kadru selektorja Aleksandra Sekulića. Prav tako pa tudi preostali igralci, ki so na zadnjih dveh tekmah dobili nekaj udarcev in odrgnin. Selektor Sekulić ima na voljo štirinajst igralcev, dvanajsterico, ki bo 25. avgusta odpotovala na Poljsko, pa bo določil po zadnji prijateljski tekmi v četrtek v Beogradu s Srbijo.

Velika Britanija bo šestič nastopila na evropskih prvenstvih, še nikoli doslej pa se ni prebila čez skupinski del. V zasedbi je zgolj en igralec iz evrolige, Quinn Ellis, ki je soigralec Vlatka Čančarja in Josha Neba v Milanu, izstopajoči vlogi v ekipi pa imata še Myles Hesson, ki igra v Litvi, ter Gabe Olaseni, ki je član turškega Mersina. Velika Britanija je v pripravah na EP odigrala tri tekme. Izgubila je s Francijo, Belgijo in nazadnje proti Bosni in Hercegovini s tridesetimi točkami razlike.

