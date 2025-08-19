Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Torek,
19. 8. 2025,
9.00

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
evropsko prvenstvo pripravljalna tekma Velika Britanija EuroBasket 2025 EuroBasket 2025 Slovenska košarkarska reprezentanca

Torek, 19. 8. 2025, 9.00

18 minut

Peta pripravljalna tekma na EuroBasket 2025, Slovenija – Velika Britanija

Slovenci z Dončićem po prvo zmago

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Slovenija : Nemčija Luka Dončić | Slovenci se bodo danes pomerili z Veliko Britanijo. | Foto Filip Barbalić

Slovenci se bodo danes pomerili z Veliko Britanijo.

Foto: Filip Barbalić

Slovenski košarkarji bodo imeli danes priložnost za prvo zmago v pripravah na evropsko prvenstvo, ki se bo čez dober teden začelo v Katovicah. V Stožicah se bodo ob 20. uri pomerili z Veliko Britanijo, na obračunu bo zaigral tudi Luka Dončić.

Luka Dončić
Sportal Strah odveč, Dončić bo igral in vas vabi v Stožice #video

Pripravljalna tekma na EuroBasket 2025

Torek, 19. avgust:
20.00 Slovenija – Velika Britanija

Slovenija je doslej odigrala štiri pripravljalne tekme in izgubila dvakrat z Nemčijo ter po enkrat z Litvo in Latvijo. Luka Dončić je nastopil le na dveh tekmah, skupno je igral 45 minut, v katerih je s 45 točkami dokazal svoj zvezdniški status. Izpustil je eno tekmo z Nemčijo ter prvo na turnirju v Rigi, proti Latviji pa je igrišče zapustil na začetku drugega polčasa po udarcu v koleno.

Na srečo so zdravniški pregledi ovrgli sum poškodbe, tako da bo Luka Dončić danes v kadru selektorja Aleksandra Sekulića. Prav tako pa tudi preostali igralci, ki so na zadnjih dveh tekmah dobili nekaj udarcev in odrgnin. Selektor Sekulić ima na voljo štirinajst igralcev, dvanajsterico, ki bo 25. avgusta odpotovala na Poljsko, pa bo določil po zadnji prijateljski tekmi v četrtek v Beogradu s Srbijo.

Velika Britanija bo šestič nastopila na evropskih prvenstvih, še nikoli doslej pa se ni prebila čez skupinski del. V zasedbi je zgolj en igralec iz evrolige, Quinn Ellis, ki je soigralec Vlatka Čančarja in Josha Neba v Milanu, izstopajoči vlogi v ekipi pa imata še Myles Hesson, ki igra v Litvi, ter Gabe Olaseni, ki je član turškega Mersina. Velika Britanija je v pripravah na EP odigrala tri tekme. Izgubila je s Francijo, Belgijo in nazadnje proti Bosni in Hercegovini s tridesetimi točkami razlike.

Preberite še:

Žiga Daneu
Sportal Mladi Slovenec o slovesu od reprezentance: Tega enostavno nisem pričakoval
Jaka Blažič
Sportal Izkušeni reprezentant potrdil dokončno slovo
Luka Dončić
Sportal Znano je stanje Luke Dončića. Bo v ponedeljek že na parketu?
Aleksander Sekulić
Sportal Selektor ponosen na odziv ekipe. Kaj je z Dončićevim kolenom?

evropsko prvenstvo pripravljalna tekma Velika Britanija EuroBasket 2025 EuroBasket 2025 Slovenska košarkarska reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.