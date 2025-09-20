Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sobota,
20. 9. 2025,
6.09

odbojka slovenska odbojkarska reprezentanca SP v odbojki 2025

Sobota, 20. 9. 2025, 6.09

17 ur, 4 minute

Svetovno prvenstvo v odbojki, Manila, osmina finala

Na SP presenečenj se začenja zares, Slovenci se pripravljajo na ZDA

Osmino finala svetovnega prvenstva odpirajo Nizozemci in Turki. | Foto Volleyball World

Osmino finala svetovnega prvenstva odpirajo Nizozemci in Turki.

Foto: Volleyball World

Dan po koncu skupinskega dela svetovnega prvenstva, v katerem se je poslovilo več pretendentov za odličja, tudi Brazilija in Francija, se na Filipinih vse skupaj začenja znova. Na sporedu je osmina finala, ki bo razpotegnjena do torka. Danes se bodo za četrtfinale pomerili evropski prvaki Poljaki in Kanadčani ter Turki in Nizozemci. Slovenci se bodo za napredovanje borili v ponedeljek ob 14. uri, ko bodo njihovi tekmeci Američani.

slovenska odbojkarska reprezentanca, Fabio Soli
Sportal Selektor izpostavil iskanje ravnotežja ob drugačni igri, v katero so bili primorani #video
Andrea Giani
Sportal Dan presenečenj na SP! Po olimpijskih prvakih izpadli še Brazilci.

Na svetovnem prvenstvu na Filipinih se začenjajo izločilni boji, v katerih se za naslov poteguje še 16 reprezentanc. Med temi je tudi slovenska, ki je na uvodni tekmi premagala Čile s 3:0, nato po petih nizih izgubila proti zmagovalcem svoje skupine Bolgarom, na odločilnem obračunu za napredovanje pa s 3:1 domov poslala Nemce.

Zasedbo italijanskega stratega Fabia Solija v osmini finala tako čakajo ZDA, pri katerih vlogo pomočnika opravlja nekdanji slovenski selektor Luka Slabe. Če bodo Slovenci v ponedeljek popoldne preskočili ameriško oviro, jih v četrtkovem četrtfinalu čaka zmagovalec dvoboja med Bolgarijo in Portugalsko.

Slovenci se pripravljajo na ponedeljkovo tekmo z Američani. | Foto: Volleyball World Slovenci se pripravljajo na ponedeljkovo tekmo z Američani. Foto: Volleyball World

Že danes bosta podeljeni dve četrtfinalni vstopnici. Za prvo se bosta ob 9.30 po slovenskem času pomerili Turčija in Nizozemska, ob 14. uri pa bodo evropski prvaki Poljaki vlogo favorita poskušali upravičiti proti Kanadčanom. Je pa to prvenstvo jasno pokazalo, da favoriti ne zmagujejo vedno, tako so se od prvenstva že poslovili olimpijski prvaki Francozi, Brazilci, pa Japonci ...

Prva reprezentanca sveta Poljska bo četrtfinale lovila proti Kanadi. | Foto: Volleyball World Prva reprezentanca sveta Poljska bo četrtfinale lovila proti Kanadi. Foto: Volleyball World

V nedeljo se bodo v prvem dvoboju pomerili Argentinci in branilci naslova Italijani, ki so v skupini končali na drugem mestu za Belgijci. Te čaka bitka s trdoživimi Finci.

Za konec osmine finala bodo v torek Tunizijci igrali s Čehi. Srbi, ki jih vodi Gheorghe Cretu in ki so poskrbeli za veliko zmago nad Brazilijo, bodo četrtfinale iskali proti Iranu. Ta je bil že na robu izpada proti gostiteljem Filipincem, a se je izvlekel.

Svetovno prvenstvo, osmina finala

Sobota, 20. september

Nedelja, 21. september

Ponedeljek, 22. september

Torek, 23. september

Pari osmine finala

Sobota, 20. september
9.30 Turčija – Nizozemska
14.00 Poljska – Kanada

Nedelja, 21. september
9.30 Argentina – Italija
14.00 Belgija – Finska

Ponedeljek, 22. september
9.30 Bolgarija – Portugalska
14.00 ZDA – Slovenija

Torek, 23. september
9.30 Tunizija – Češka
14.00 Iran – Srbija

Slovenske tekme,

Izločilni boji:

Osmina finala, ponedeljek, 22. september:

14.00 ZDA – Slovenija

Skupinski del:

Sobota, 13. september
Slovenija : Čile 3:0 (19, 20, 16)

Ponedeljek, 15. september
Slovenija : Bolgarija 2:3 (–19, –14, 18, 23, –13)

Sreda, 17. september
 Slovenija : Nemčija 3:1 (21, –17, 29, 22)

odbojka slovenska odbojkarska reprezentanca SP v odbojki 2025
