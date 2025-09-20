Sobota, 20. 9. 2025, 6.09
17 ur, 4 minute
Svetovno prvenstvo v odbojki, Manila, osmina finala
Na SP presenečenj se začenja zares, Slovenci se pripravljajo na ZDA
Dan po koncu skupinskega dela svetovnega prvenstva, v katerem se je poslovilo več pretendentov za odličja, tudi Brazilija in Francija, se na Filipinih vse skupaj začenja znova. Na sporedu je osmina finala, ki bo razpotegnjena do torka. Danes se bodo za četrtfinale pomerili evropski prvaki Poljaki in Kanadčani ter Turki in Nizozemci. Slovenci se bodo za napredovanje borili v ponedeljek ob 14. uri, ko bodo njihovi tekmeci Američani.
Na svetovnem prvenstvu na Filipinih se začenjajo izločilni boji, v katerih se za naslov poteguje še 16 reprezentanc. Med temi je tudi slovenska, ki je na uvodni tekmi premagala Čile s 3:0, nato po petih nizih izgubila proti zmagovalcem svoje skupine Bolgarom, na odločilnem obračunu za napredovanje pa s 3:1 domov poslala Nemce.
Zasedbo italijanskega stratega Fabia Solija v osmini finala tako čakajo ZDA, pri katerih vlogo pomočnika opravlja nekdanji slovenski selektor Luka Slabe. Če bodo Slovenci v ponedeljek popoldne preskočili ameriško oviro, jih v četrtkovem četrtfinalu čaka zmagovalec dvoboja med Bolgarijo in Portugalsko.
Slovenci se pripravljajo na ponedeljkovo tekmo z Američani.
Že danes bosta podeljeni dve četrtfinalni vstopnici. Za prvo se bosta ob 9.30 po slovenskem času pomerili Turčija in Nizozemska, ob 14. uri pa bodo evropski prvaki Poljaki vlogo favorita poskušali upravičiti proti Kanadčanom. Je pa to prvenstvo jasno pokazalo, da favoriti ne zmagujejo vedno, tako so se od prvenstva že poslovili olimpijski prvaki Francozi, Brazilci, pa Japonci ...
Prva reprezentanca sveta Poljska bo četrtfinale lovila proti Kanadi.
V nedeljo se bodo v prvem dvoboju pomerili Argentinci in branilci naslova Italijani, ki so v skupini končali na drugem mestu za Belgijci. Te čaka bitka s trdoživimi Finci.
Za konec osmine finala bodo v torek Tunizijci igrali s Čehi. Srbi, ki jih vodi Gheorghe Cretu in ki so poskrbeli za veliko zmago nad Brazilijo, bodo četrtfinale iskali proti Iranu. Ta je bil že na robu izpada proti gostiteljem Filipincem, a se je izvlekel.
Svetovno prvenstvo, osmina finala
Sobota, 20. september
Nedelja, 21. september
Ponedeljek, 22. september
Torek, 23. september
Pari osmine finala
Sobota, 20. september
9.30 Turčija – Nizozemska
14.00 Poljska – Kanada
Nedelja, 21. september
9.30 Argentina – Italija
14.00 Belgija – Finska
Ponedeljek, 22. september
9.30 Bolgarija – Portugalska
14.00 ZDA – Slovenija
Torek, 23. september
9.30 Tunizija – Češka
14.00 Iran – Srbija
Slovenske tekme,
Izločilni boji:
Osmina finala, ponedeljek, 22. september:
14.00 ZDA – Slovenija
Skupinski del:
Sobota, 13. september
Slovenija : Čile 3:0 (19, 20, 16)
Ponedeljek, 15. september
Slovenija : Bolgarija 2:3 (–19, –14, 18, 23, –13)
Sreda, 17. september
Slovenija : Nemčija 3:1 (21, –17, 29, 22)
Preberite še: