Prvi v Sloveniji: AI-iskalnik na DoberAvto.si

Pozabite na zapletene filtre – zdaj lahko vpišete, kaj iščete, in umetna inteligenca poskrbi za vse. Na portalu DoberAvto.si je odslej na voljo prvi AI-iskalnik za avtomobile v Sloveniji , ki popolnoma spreminja način iskanja novih in rabljenih vozil.

Kako deluje AI-iskalnik avtomobilov?

Do zdaj je bilo iskanje pravega avtomobila pogosto povezano z dolgotrajnim klikanjem po filtrih, izbiranjem znamk, modelov in cenovnih razredov. DoberAvto.si je s pomočjo umetne inteligence to izkušnjo poenostavil. Zdaj je dovolj, da v vnosno polje vpišete stavek, kot bi ga povedali prijatelju, na primer:

"SUV za družino do 20.000 €",

"električni avto z dosegom nad 300 km",

"Karavan srebrne barve z malo kilometri",

"Avto z znano servisno zgodovino".

V nekaj sekundah vam umetna inteligenca pripravi točne rezultate glede na vaše želje. Hitreje, enostavneje in pregledneje kot kadarkoli prej.

Zakaj je to velika novost za slovenske kupce?

DoberAvto.si je že znan kot transparenten in uporabniku prijazen portal za nakup in prodajo vozil. Z uvedbo AI-iskalnika pa je postal še sodobnejši in bolj inovativen:

Prvi v Sloveniji ponuja iskanje z umetno inteligenco.

ponuja iskanje z umetno inteligenco. Omogoča iskanje brez filtrov in zapletenih korakov – dovolj je en sam stavek.

– dovolj je en sam stavek. Iskanje lahko prilagodite glede na svoje specifične želje in potrebe , saj portal omogoča naprednejše iskanje.

, saj portal omogoča naprednejše iskanje. Kupci ob oglasih prejmejo tudi dodatna orodja za financiranje, kar olajša odločitev o nakupu. Ta kombinacija – AI-iskanje vozila, hiter izračun lizinga ter možnost predodobritve lizinga NLB Lease&Go – predstavlja pomembno novost na slovenskem trgu, saj kupcem prihrani čas in olajša pot do novega avtomobila.

Fleksibilno iskanje po vaših kriterijih

AI-iskalnik ne pozna omejitev. Lahko iščete zelo natančno ("dizelski golf letnik 2020 z manj kot 80.000 km") ali bolj splošno ("avto za vsakodnevno vožnjo v mestu"). Sistem razume tudi dolge stavke in zahtevne želje, zato je primeren za vsakogar – od tistih, ki točno vedo, kaj iščejo, do tistih, ki šele raziskujejo možnosti.

AI-iskalnik bo v trenutku izbral vozila, ki ustrezajo vašim zahtevam, pa naj bodo še tako specifične in zahtevne. Od tega, kako velik naj bo avtomobil in kakšen pogon potrebujete, do vrste goriva in tega, kako velik prtljažnik želite. Tako iskanje postane še bolj enostavno in prilagojeno dejanskim potrebam kupca.

"Želimo, da imajo kupci Sloveniji enako raven kot storitve v Zahodni Evropa"

Tomaž Gorjup, direktor podjetja NLB Car&Go, ki upravlja portal DoberAvto.si, je ob predstavitvi AI-iskalnika poudaril: "Osnovna ideja portala DoberAvto.si je biti v koraku s časom in uporabnikom zagotoviti najboljšo mogočo uporabniško izkušnjo. Prepričani smo, da si kupci v Sloveniji zaslužijo enako raven storitve, kot jo imajo v Zahodni Evropi. Zdaj uporabniku ni treba poznati vseh tehničnih lastnosti avtomobila – dovolj je, da ve, kaj od avtomobila pričakuje. Vse skupaj pa je prilagojeno na naše standarde, torej je lokalizirano za slovenski trg."

Na vprašanje o največjih izzivih razvoja je dodal: "AI-iskalnik sam po sebi ni nič novega – v tujini je že skoraj standard. Največji izziv je bilo naučiti svetovna orodja umetne inteligence delati na slovenski način. To je bil naš prvi korak. V bližnji prihodnosti bodo uporabniki isto orodje lahko uporabljali tudi za iskanje dodatne opreme – pnevmatik, otroških sedežev, dodatne opreme – in seveda tudi prek klepetalnika. Vse prihodnje novosti bodo usmerjene v enostaven in varen nakup ter prodajo vozila."

S tem DoberAvto.si dokazuje, da je tudi Slovenija v koraku z največjimi evropskimi avtomobilskimi portali in da bo uporabnikom ponujal vedno nove, sodobne rešitve.