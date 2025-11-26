Italijanska šampionka v bitki s časom, OI niso več oddaljene sanje

Italijanska smučarska zvezdnica Federica Brignone bije bitko s časom za nastop na domačih zimskih olimpijskih igrah, ki bodo leta 2026 v Milanu in Cortini. Po hudi poškodbi na italijanskem državnem prvenstvu, zaradi katere je izpustila celotno poletno pripravljalno obdobje in tudi uvod v novo sezono, pa nekaj optimizma vseeno vliva to, da je že naredila prve zavoje na smučeh.

Olimpijska sezona se je šele dobro začela, sanje nekaterih o nastopu v Italiji pa so se že razblinile. Med drugim na OI tako zagotovo v karavani alpskih smučark ne bomo spremljali Andreje Slokar in Neje Dvornik, pa tudi Lare Gut-Behrami in Marte Bassino. Velik vprašaj se pojavlja tudi pri Petri Vlhovi, spodbudne novice pa vendarle prihajajo iz italijanskega tabora, saj naj bi bila bližje vrnitvi na bele strmine, kot se je zdelo še pred nekaj tedni, Federica Brignone.

Zmagovalka skupnega seštevka pretekle sezone svetovnega pokala se po dvojnem zlomu noge, ki ga je utrpela na italijanskem prvenstvu v veleslalomu 3. aprila, po 237 dneh premora in rehabilitacije vrača na smuči. Prve zavoje sicer opravlja na turnih smučeh, vse v luči tega, da se bo februarja prihodnje leto lahko podala v boj za olimpijskim zlatom, ki ji v njeni impresivni zbirki kolajn z največjih tekmovanj še manjka.

"Odpravila se je na sneg v Cervinio, kjer je naredila nekaj zavojev na turnih smučeh. Cilj v tej fazi je povečati stabilnost in zaupanje v njeno okrevanje – to sta cilja, ki ju bo prvakinja iz Valle d'Aoste še naprej zasledovala v prihodnjih tednih, izmenično z vadbo za moč v telovadnici in dodatnimi dnevi na snegu," so ob tem zapisali pri italijanski smučarski zvezi.