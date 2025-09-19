Takšne hiše bodo gradile prihodnje generacije

Vsi poznamo rek, da hišo gradiš enkrat v življenju. A v praksi se to pogosto spremeni v dolgotrajno zaporedje popravil in stroškov, ki jih nihče ni načrtoval. Z drugimi besedami: napak pri gradnji ne plačujemo le danes, temveč še desetletja pozneje. Zato pravo vprašanje ni, kako hitro lahko zgradimo dom, temveč kaj moramo storiti, da bo ta resnično trajen. Ne desetletja, temveč stoletja. In prav tu pride do izraza wienerberger – podjetje, ki že desetletja dokazuje, da trajnostna gradnja ni zgolj fraza, temveč konkretna praksa.

V Kamniku že stoji prva slovenska skoraj nič-energijska hiša, hiša e4. Na Hrvaškem pa trenutno gradijo njeno naslednico: net zero hišo, ki je skoraj popolnoma CO₂ nevtralna. Gre za projekte, ki niso zgolj arhitekturna atrakcija, temveč dokaz, da trajnostna gradnja ni prihodnost, ampak sedanjost.

O inovacijah, rešitvah in izzivih, kot so podnebne spremembe ter pomanjkanje delovne sile, ki vse bolj prizadevajo gradbeništvo, smo se pogovarjali s Tomislavom Frankom, komercialnim direktorjem in članom uprave wienerberger Adriatic, odgovornim za razvoj trga inovativnih gradbenih rešitev.

wienerberger, vodilni evropski proizvajalec opečnih gradbenih materialov, je na slovenskem trgu prisoten že več kot 20 let. S proizvodnimi obrati v Ormožu, Križevcih pri Ljutomeru in Lukavcih podjetje zagotavlja lokalno prisotnost in kakovostno proizvodnjo ter s tem podpira lokalno gospodarstvo.

Tomislav Franko, komercialni direktor in član uprave wienerberger Adriatic Foto: wienerberger Trajnost je povsod okrog nas. Gre za enega najbolj priljubljenih pojmov danes, a nekateri še vedno ne vedo, kaj to v praksi pravzaprav pomeni. Nam lahko to pojasnite skozi vaše koncepte? Kaj pravzaprav pomeni net zero hiša?

Net zero hiša je stavba, ki na letni ravni ne povzroča emisij CO₂. To pomeni, da porabi zelo malo energije, ki jo v celoti pridobiva iz obnovljivih virov. Takšne stavbe niso odvisne od električnega omrežja, plina ali drugih zunanjih virov, zato so energetsko samozadostne in dolgoročno stroškovno učinkovite. Pomembno pa je poudariti, da takšna hiša ni le energetsko učinkovita, ampak tudi v celoti trajnostno zasnovana.

Kaj to pomeni za prihodnje kupce?

Za stanovalce to pomeni nižje stroške in večjo samozadostnost, za družbo pa usklajenost z evropskimi direktivami, ki od leta 2030 zahtevajo, da so vse zasebne novogradnje zgradbe z ničelnimi emisijami. Po novih predpisih bodo morale vse nove javne stavbe po letu 2028, vse zasebne novogradnje pa po letu 2030 izpolnjevati standard stavb z ničelnimi emisijami.

Za prihodnje kupce to pomeni, da morajo že v fazi načrtovanja izbrati materiale in sisteme, ki podpirajo ta standard. Net zero hiša zato ni le okolju prijazna, ampak je tudi dolgoročno gospodarna, pripravljena na prihodnost in skladna s prihajajočo zakonodajo. V podjetju wienerberger smo na ta korak pripravljen že danes.

Kako ste se pripravili na novo obdobje?

Pripravili smo se z izdelki, rešitvami in strokovno podporo. Posebej bi izpostavil tudi certificirane materiale, saj je to edini način, da vemo, kaj oz. s čim pravzaprav gradimo. Certifikati in tehnična soglasja niso birokracija, temveč jamstvo za varnost in trajnost. Investitor, projektant in izvajalec so lahko prepričani, da material ne bo razočaral niti po več kot 50 letih.

Kaj se zgodi, če tega ni? Kaj tvegamo, če gradimo brez teh dokazil?

Na prvi pogled se lahko material zdi v redu, vendar brez dokumentacije nihče ne more jamčiti, kako se bo obnašal skozi desetletja. Napake se takrat plačajo večkratno – z dražjimi popravili in ogroženo varnostjo. V Sloveniji je že zdaj standard, da se gradi izključno s preverjenimi rešitvami, in verjamem, da se bo ta praksa še širila.

Evropa se sooča s kroničnim pomanjkanjem usposobljenih gradbenih delavcev. Kako se vaše rešitve vključujejo v ta izziv?

Prav zato razvijamo sisteme, ki omogočajo hitrejšo in enostavnejšo gradnjo. Z našim zidnim sistemom Porotherm IZO Profi z integrirano toplotno izolacijo iz kamene volne in lepilom Porotherm Dryfix.extra je zidanje lahko tudi do trikrat hitrejše. S tem se zmanjša potreba po velikih ekipah, gradbišče je bolj urejeno in varnejše, hkrati pa se seveda znižajo tudi stroški.

Opečni zidni sistem Porotherm IZO Profi omogoča do trikrat hitrejšo gradnjo in posledično hitrejšo vselitev v nov dom. Foto: wienerberger

To zveni kot pomembna prednost. Katere koristi pa še pridobijo investitorji?

Pridobijo tudi več prostora, saj tanjša stena z vgrajeno izolacijo omogoča več uporabnih kvadratnih metrov brez kompromisov pri toplotni učinkovitosti, hkrati pa zagotavlja visoko energijsko učinkovitost. To je izjemno pomembno pri večstanovanjski gradnji in javnih projektih, kot so stanovanja za mlade.

Vse pogosteje smo priča tudi ekstremnim vremenskim razmeram. Kako se vi oziroma vaši izdelki, na primer strešni sistemi, soočate s temi izzivi?

Naše strešnike iz naravne gline testiramo po najvišjih standardih odpornosti. Strešnik Bobrovec iz našega obrata v Križevcih pri Ljutomeru dokazano prenese točo razreda 4, izkušnje s terena pa kažejo, da je zdržal že močnejše udarce. Zahvaljujoč dovršenim sistemskim elementom so strešniki Tondach izjemno odporni tudi proti močnemu vetru, naravno pa so odporni tudi proti UV-žarkom in temperaturnim nihanjem, kar pomeni, da ne bledijo in se ne raztezajo.

Lokalni Bobrovec je odporen proti toči razreda 4 in zelo priljubljen model strešnika tako pri prenovah kot novogradnjah. Na fotografiji Gostišče Portal v Ljubljani, kjer Bobrovec krije tako streho kot fasado. Foto: Miran Kambič

Ali ponujate tudi posebno garancijo za strehe?

Da. Na strešnike ponujamo 33-letno garancijo, če pa se uporabi celoten strešni sistem wienerberger – torej strešniki, folija, strešna okna in dodatni elementi –, zagotavljamo tudi 20-letno jamstvo na celoten sistem.

Pogosto omenjate lokalno proizvodnjo. Zakaj je ta pomembna?

Zato, ker se trajnost ne meri samo z emisijami iz tovarne, temveč tudi z vplivom na skupnost. Naši obrati v Ormožu, Križevcih in Lukavcih zmanjšujejo potrebo po dolgih transportih, hkrati pa zagotavljajo delovna mesta in spodbujajo razvoj lokalnega gospodarstva.

"Z lokalnimi proizvodnjami v wienerbergerju zagotavljamo delovna mesta in spodbujamo razvoj lokalnega gospodarstva." Na fotografiji proizvodni obrat zidne opeke Porotherm v Ormožu. Foto: wienerberger

Imate tudi projekte, s katerimi neposredno vračate naravi.

Tako je. Primer je obnova gozda v Kamniški Bistrici, kjer smo skupaj z zaposlenimi sodelovali pri obnovi območij, prizadetih zaradi žleda in podlubnikov. To je simbolična, a pomembna gesta – nočemo biti zgolj opazovalci, temveč aktivni soustvarjalci sprememb.

"V Kamniški Bistrici so v okviru Projekta O2 ter Zavoda za gozdove Slovenije pri obnovi gozdov sodelovali naši zaposleni, njihovi otroci ter otroci iz Centra za sluh in govor Maribor." Foto: wienerberger

Kaj za vas pomeni graditi za generacije?

Naša vizija gradnje ne temelji na hitrih rešitvah, temveč na materialih in sistemih, ki trajajo več kot sto let. Hiša, ki stoji stoletje ali več, ni le zid in streha – je naložba v prihodnje generacije. Naša naloga je zagotoviti, da bo dom, ki ga gradimo danes, ostal varen, energijsko učinkovit in trajnosten za otroke in vnuke tistih, ki se vanj prvič vselijo.

Kako bi opisali stanje na trgu v več kot 20 letih, odkar delujete v Sloveniji? Ali načrtujete naložbe na slovenskem trgu?

Stanje na trgu je stabilno, čeprav nekoliko šibkejše kot v preteklih letih. Tako kot drugod po Evropi se tudi pri nas soočamo s pomanjkanjem delovne sile. Pozitivno pa je, da so se gradbena dovoljenja končno stabilizirala, saj je bilo v preteklem obdobju opaziti velik upad njihove izdaje, zlasti za enodružinske hiše.

Verjamem, da bomo našli svoje mesto tudi pri gradnji cenovno dostopnih stanovanj, ki jih spodbuja vlada, in tega projekta se zelo veselimo. Opeka kot dostopen, naraven in zdrav material bo, verjamem, zagotovo našla svoje mesto v teh projektih.