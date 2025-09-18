Novosti pri bitcoinu in ethereumu ter kako si XYZVerse utrjuje položaj po zbranih več kot 15 milijonih dolarjev

Na vidiku so spremembe, saj dve ključni digitalni valuti kažeta nove trende. Novinec XYZVerse že nekaj časa vzbuja pozornost večjih vlagateljev, saj obljublja visoke donose. Ta premik na trgu nakazuje nove smeri v bližnji prihodnosti kriptovalut. Odkrijte, kaj se dogaja in zakaj so številni pogledi usmerjeni v te zadnje poteze.

Bitcoin: digitalno zlato, ki sije v novem tržnem valu

Bitcoin je prva spletna valuta. Deluje na skupnem zapisu, imenovanem veriga blokov. Vmes ni nobene banke. Ljudje si vrednost pošiljajo neposredno med seboj. Skriti ustvarjalec z imenom Satoshi Nakamoto je bitcoin zasnoval kot digitalni denar. Posebni pomočniki, imenovani rudarji, preverjajo vsako transakcijo tako, da rešujejo zahtevne matematične naloge. Za svoje delo prejmejo nove kovance. Vsaka štiri leta se nagrada prepolovi. Skupaj jih bo obstajalo največ 21 milijonov. Takšna zasnova otežuje goljufije in ohranja omejeno ponudbo.

Danes se za pozornost bori veliko novih kovancev, a bitcoin še vedno vodi. Skladi, podjetja in celo nekatere države ga vidijo kot hranilnik vrednosti – podobno kot zlato. Kmalu sledi nova razpolovitev nagrade, pretekla razpolovljenja pa so pogosto spodbudila rast cene, saj se je upočasnila rast ponudbe. Čeprav bodo nihanja ostala burna, prvi znaki kažejo, da se kupci vračajo po lanski stagnaciji. V primerjavi z mlajšimi kovanci, ki temeljijo na obljubah, ima bitcoin trinajst let dejanskih podatkov in največje omrežje. Za dolgoročne opazovalce je ta kombinacija v tem ciklu videti trdna.

Ethereum: prihodnost pametne verige

Ethereum se je začel kot ideja Vitalika Buterina leta 2013 in zaživel leta 2015. Omogočil je, da lahko kdorkoli izvaja pametne pogodbe in gradi aplikacije brez posrednika. Danes poganja trge DeFi, igre in NFT-je, medtem ko rešitve druge plasti, kot sta Arbitrum in Polygon, pospešujejo promet. Leta 2022 je z združitvijo (The Merge) veriga prešla na energetsko varčnejši sistem Proof-of-Stake, ki nagrajuje uporabnike, ki zaklenejo ETH. Naslednji korak je sharding, ki naj bi zmanjšal stroške in povečal hitrost. Vsako orodje v omrežju še vedno potrebuje ETH za plin, zato kovanec ostaja v samem središču dogajanja.

Bitcoinova prihajajoča razpolovitev sili trgovce k iskanju novih voditeljev in ETH je videti pripravljen na deljenje soja žarometov. Na podlagi preteklih ciklov analitiki za leto 2025 napovedujejo razpon med 2.700 in 6.580 ameriškimi dolarji. Po enaki logiki se povečujejo tudi cilji: 7.500 v 2026, 9.200 v 2027, 10.000 v 2028, 11.500 v 2029 in 13.000 do leta 2030, pri čemer se spodnje meje vsako leto zvišujejo. Čeprav se pojavljajo nove pametne verige, nobena ne doseže ethereumove kombinacije varnosti, likvidnosti in skupnosti ERC-20. Če bo sharding uveden pravočasno, lahko ETH ostane glavno igrišče trga.

XYZVerse postavlja nove trende – bo to naslednji memecoin s 50-kratno rastjo?

Navdušenje okoli XYZVerse je resnično. Projekt cilja na kar 50-kratno rast ob lansiranju.

Trenutna predprodaja omogoča zgodnjim vlagateljem nakup žetonov $XYZ po bistveno nižji ceni od predvidene borzne cene.

Pozitivno razpoloženje okoli $XYZ

XYZVerse je že naveden na CoinMarketCap, kjer je skupnost izrazila zelo pozitivno mnenje – kar 95 odstotkov glasovalcev pričakuje rast $XYZ.

Poleg tega je projekt pritegnil pozornost vplivnih oseb iz kriptosveta. DanjoCapitalMaster, ki ima skoraj 800 tisoč sledilcev, je pred kratkim podprl projekt in ga označil kot "priložnost moonshot".

Več kot le memecoin

Za razliko od večine memecoinov, ki zgolj sledijo trendom brez vsebine, XYZVerse postavlja nove smernice. Združuje svet športa z viralno naravo memov. In deluje. Predprodaja poteka hitro, zgodnji kupci pa si zagotavljajo žetone po precej nižjih cenah od pričakovanih.

Trenutno je XYZVerse še v fazi predprodaje, a je povpraševanje visoko. Cena se je že zvišala z 0,0001 ameriškega dolarja (faza 1) na 0,005 ameriškega dolarja (faza 13) z več kot 70 odstotkov že zbranih od cilja 15 milijonov ameriških dolarjev. Končna cena v predprodaji bo 0,1 ameriškega dolarja, kar še dodatno spodbuja zanimanje.

XYZVerse ima dobro zasnovano tokenomiko, ki cilja na dolgoročno vzdržnost. 15 odstotkov zaloge je namenjenih likvidnosti za vzpostavitev trdne tržne osnove. Za nagrajevanje skupnosti z airdropi in bonusi je rezerviranih 10 odstotkov, dodatnih 17,13 odstotka pa je namenjenih deflacijski politiki (žiganju žetonov), kar bi lahko dolgoročno znižalo ponudbo in povečalo povpraševanje po $XYZ.

Projekt, ki ga vodi skupnost in ima velike načrte

Projekt XYZVerse se odlikuje po sodelovanju s skupnostjo. Nedavno je bil zagnan Ambasadorski program, ki omogoča uporabnikom pridobivanje brezplačnih žetonov za promocijo projekta. Poleg tega potekajo pogovori s športnimi zvezdniki za večjo prepoznavnost.

Nedavno partnerstvo z decentralizirano športno stavnico bookmaker.XYZ krepi uporabnost projekta. Žetoni $XYZ prinašajo bonus na prvo stavo – dodatna vrednost za člane ekosistema.

Z združevanjem tradicionalnih športnih navdušencev in hitro rastočega kriptoprostora XYZVerse gradi nekaj edinstvenega – nekaj z zabavno vrednostjo in dejansko vključenostjo.

Bi lahko bil XYZVerse naslednji veliki memecoin?

S hitro rastočo predprodajo, močno skupnostjo in ambicioznim načrtom ima XYZVerse vse sestavine za projekt z velikim potencialom. Čeprav je kriptotrg nepredvidljiv, številni vlagatelji v tem vidijo priložnost za zgodnji vstop v nekaj velikega. Predprodaja ne bo trajala večno – če vas zanima, je zdaj pravi čas za podrobnejši pregled.

