Potem ko se je premier Robert Golob z ženo na Brezjah udeležil dobrodelne maše za otroke, obolele z rakom, se je na družbenem omrežju X oglasil ajdovski podjetnik Aleš Štrancar. Razjezilo ga je, da so frančiškani sprejeli Goloba in njegovo ženo. "Od danes naprej frančiškanom ne dam niti centa več. Pa sem jim do zdaj okoli 500 tisoč evrov," je zapisal Štrancar. Njegove navedbe so frančiškani označili za neresnične, medtem ko Štrancar na naše vprašanje, komu konkretno je doniral denar, ne želi odgovoriti.

Pater Robert Bahčič je na Brezjah daroval mašo za otroke, obolele za rakom, ki sta se je udeležila tudi premier Robert Golob in njegova žena Tina Gaber Golob.

Po njunem obisku se je razvnela burna razprava glede vloge javnih funkcionarjev in njihovega obnašanja v družbi, na kar se je odzval tudi pater Bahčič in poudaril, da "tisti, ki obsojajo kateregakoli človeka, največ povedo o sebi". Da so frančiškani pri maši gostili Goloba in njegovo ženo, pa je razjezilo ajdovskega podjetnika Aleša Štrancarja, zoper katerega je Golob pred dnevi napovedal tožbo zaradi žalitev na družbenem omrežju.

Premier Robert Golob in Tina Gaber Golob sta se na Brezjah udeležila dobrodelne maše za otroke, obolele z rakom. Foto: Robert Golob / Facebook

Štrancar: Ne dam jim niti centa več

"Od danes naprej frančiškanom ne dam niti centa več. Pa sem jim do zdaj okoli 500 tisoč evrov," je na družbenem omrežju X zapisal Štrancar in dodal: "Od nekdaj velja, da je najbolj učinkovit ukrep udarec po žepu. Je zadnji čas, da začnejo prebogati in presiti frančiškani živeti življenje sv. Frančiška."

Frančiškani: deset tisočakov je daroval samo ljubljanskemu samostanu

Njegovo trditev o donaciji pol milijona evrov so frančiškani označili za neresnično. "Po do zdaj znanih podatkih je ajdovski podjetnik dr. Aleš Štrancar daroval samo našemu ljubljanskemu samostanu deset tisoč evrov za ureditev ozvočenja in druge opreme pri prenosih sv. maš iz naše cerkve na Tromostovju. Za vse njegove darove smo mu seveda iz srca hvaležni," so zapisali na svoji spletni strani.

Na Štrancarjeve navedbe se je odzval tudi pater Bogdan Knavs s Svete Gore in pojasnil, da do zdaj samostan Sveta Gora še ni prejel daru, ki ga omenja Štrancar. "Ko pa ga bo, bomo takoj vsaj polovico nakazali ljudem v stiski," je še zapisal Knavs.

Štrancar zdaj molči, trdi, da vodstvo frančiškanov nima pojma

Z vprašanji o tem, komu konkretno in kdaj je doniral, kot sam trdi, 500 tisoč evrov, smo se obrnili na Štrancarja. Ta na vprašanji ni želel odgovoriti. Je pa navedbe frančiškanov komentiral z besedami: "Očitno vodstvo slovenskih frančiškanov nima pojma, kaj se v njihovi provinci dogaja, kaj kdo dela, zakaj so nekateri patri frančiškane zapustili, kakšne probleme imajo posamezni frančiškani, zapuščeni od sobratov, ki v Ljubljani živijo življenje graščakov. Predvsem pa vodstvo frančiškanov s svojo lastnino dela kot svinja z mehom."