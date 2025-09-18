Po dobrodelni maši za otroke, obolele za rakom, ki jo je na Brezjah daroval pater Robert Bahčič, se je razvnela razprava o vlogi javnih funkcionarjev in njihovem obnašanju v družbi. Dogodek, na katerem sta bila prisotna tudi premier Robert Golob in njegova žena Tina Gaber, je na njun račun sprožil val negativnih odzivov, pater Bahčič pa ob tem poudarja: "Tisti, ki obsojajo kateregakoli človeka, največ povedo o sebi."

Direktor Inštituta Zlata pentljica Timi Jakša je za Dnevnik na TV Slovenija razkril, da so Tino Gaber Golob povabili na dogodek, pridružil pa se ji je tudi mož, premier Robert Golob. "Bolj kot politična obračunavanja bi nam pomenila kakšna donacija in pomoč otrokom, ki so zboleli za rakom, in njihovim družinam," je poudaril.

Cerkev: Prostor odprt za vse

Pater Robert Bahčič, ki je daroval mašo, je po dogodku izpostavil pomen sprejemanja. "Tisti, ki obsojajo kateregakoli človeka, največ povedo o sebi. Zato je cerkev vedno prostor in odprta za vse ljudi," je dejal.

Pravnica: Zakonitost ni vedno dostojnost

Pravnica Jasna Zakonjšek je za TV Slovenija spomnila, da pravni okvir ne ureja vseh moralnih dilem. "Če je nekaj pravno dopustno, še ne pomeni, da je tudi dostojno," je dejala. Ob tem je dodala, da politiki pri izražanju, kot je večkrat poudarilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, nosijo posebno mero odgovornosti.

Arčon: Funkcionarji morajo biti zgled

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je v ponedeljkovem Dnevniku na TV Slovenija poudaril, da so javni funkcionarji "vzorniki družbe". "Jaz bi šel tako daleč, da bi takim funkcionarjem prepovedal opravljanje javne funkcije," je dodal.

Zakaj polemika?

Razprava se je razvnela predvsem zaradi vprašanja primernosti prisotnosti premierja Goloba in njegove žene v cerkvi. Med najostrejšimi odzivi je bil poslanec največje opozicijske stranke SDS Zvone Černač. Na svojih profilih na Facebooku in X je predsednika vlade zaradi udeležbe na petkovi posvetitvi kapelice otrokom z rakom na Brezjah označil za "gnoj od človeka" in ga obtožil, da rakave bolezni otrok zlorablja za politično propagando. Dodal je, da zgodovina pozna osebo, ki je počela enako in da ji je bilo ime Adolf Hitler.

Tarča kritik pa je postal tudi pater Robert Bahčič, ki je Goloba sprejel in vodil obred.

Spomnimo, 12. septembra 2025 se je predsednik vlade Robert Golob skupaj z ženo Tino Gaber Golob udeležil posvetitve kapelice na Brezjah, namenjene otrokom z rakom in njihovim družinam. Pred otvoritvijo je bila darovana sveta maša, blagoslovili so tudi simbolnega plišastega kužka Zlatka, ki v kapelici predstavlja upanje in pogum za najmlajše bolnike. Plišastega kužka Zlatka je pred tem žena premierja Tina Gaber Golob odpeljala v Rim, kjer ga je blagoslovil papež Leon XIV., je zapisano na profilu Inštituta Zlata pentljica na družbenem omrežju Instagram.