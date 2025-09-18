Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Četrtek,
18. 9. 2025,
15.45

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,67

Natisni članek

Natisni članek
Zlata pentlja Brezje Tina Gaber Golob Robert Golob Robert Golob

Četrtek, 18. 9. 2025, 15.45

8 minut

Politične žaljivke na Brezjah, pater Bahčič pa mirno: Kdor obsoja, največ pove o sebi

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,67
Robert Golob, Tina Gaber Golob | Foto Robert Golob / Facebook

Foto: Robert Golob / Facebook

Po dobrodelni maši za otroke, obolele za rakom, ki jo je na Brezjah daroval pater Robert Bahčič, se je razvnela razprava o vlogi javnih funkcionarjev in njihovem obnašanju v družbi. Dogodek, na katerem sta bila prisotna tudi premier Robert Golob in njegova žena Tina Gaber, je na njun račun sprožil val negativnih odzivov, pater Bahčič pa ob tem poudarja: "Tisti, ki obsojajo kateregakoli človeka, največ povedo o sebi."

Direktor Inštituta Zlata pentljica Timi Jakša je za Dnevnik na TV Slovenija razkril, da so Tino Gaber Golob povabili na dogodek, pridružil pa se ji je tudi mož, premier Robert Golob. "Bolj kot politična obračunavanja bi nam pomenila kakšna donacija in pomoč otrokom, ki so zboleli za rakom, in njihovim družinam," je poudaril.

Cerkev: Prostor odprt za vse

Pater Robert Bahčič, ki je daroval mašo, je po dogodku izpostavil pomen sprejemanja. "Tisti, ki obsojajo kateregakoli človeka, največ povedo o sebi. Zato je cerkev vedno prostor in odprta za vse ljudi," je dejal. 

Pravnica: Zakonitost ni vedno dostojnost

Pravnica Jasna Zakonjšek je za TV Slovenija spomnila, da pravni okvir ne ureja vseh moralnih dilem. "Če je nekaj pravno dopustno, še ne pomeni, da je tudi dostojno," je dejala. Ob tem je dodala, da politiki pri izražanju, kot je večkrat poudarilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, nosijo posebno mero odgovornosti.

Arčon: Funkcionarji morajo biti zgled

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je v ponedeljkovem Dnevniku na TV Slovenija poudaril, da so javni funkcionarji "vzorniki družbe". "Jaz bi šel tako daleč, da bi takim funkcionarjem prepovedal opravljanje javne funkcije," je dodal.

Zakaj polemika?

Razprava se je razvnela predvsem zaradi vprašanja primernosti prisotnosti premierja Goloba in njegove žene v cerkvi. Med najostrejšimi odzivi je bil poslanec največje opozicijske stranke SDS Zvone Černač. Na svojih profilih na Facebooku in X je predsednika vlade zaradi udeležbe na petkovi posvetitvi kapelice otrokom z rakom na Brezjah označil za "gnoj od človeka" in ga obtožil, da rakave bolezni otrok zlorablja za politično propagando. Dodal je, da zgodovina pozna osebo, ki je počela enako in da ji je bilo ime Adolf Hitler.

Tarča kritik pa je postal tudi pater Robert Bahčič, ki je Goloba sprejel in vodil obred.

Spomnimo, 12. septembra 2025 se je predsednik vlade Robert Golob skupaj z ženo Tino Gaber Golob udeležil posvetitve kapelice na Brezjah, namenjene otrokom z rakom in njihovim družinam. Pred otvoritvijo je bila darovana sveta maša, blagoslovili so tudi simbolnega plišastega kužka Zlatka, ki v kapelici predstavlja upanje in pogum za najmlajše bolnike. Plišastega kužka Zlatka je pred tem žena premierja Tina Gaber Golob odpeljala v Rim, kjer ga je blagoslovil papež Leon XIV., je zapisano na profilu Inštituta Zlata pentljica na družbenem omrežju Instagram.
Zvonko Černač, minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko
Novice Prostaški zapis poslanca SDS: Robert Golob je ...
Robert Golob, Tina Gaber Golob
Novice Na posvetitvi kapelice za otroke z rakom tudi Robert Golob z ženo
Marjan Šarec
Novice Šarec ostro: Desni farizeji zlorabljajo otroke za politične točke
 
Zlata pentlja Brezje Tina Gaber Golob Robert Golob Robert Golob
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.