Na posvetitvi kapelice za otroke z rakom tudi Robert Golob z ženo

Na Brezjah so v petek posvetili kapelico, namenjeno otrokom z rakom in njihovim družinam. Kapelico je Bazilika Marije Pomagaj namenila Inštitutu Zlata pentljica in vsem otrokom, ki so raka že preboleli ali se z njim še soočajo. Dogodka se je udeležil tudi predsednik vlade Robert Golob z ženo.

Septembra zaznamujemo mednarodni mesec ozaveščanja o otroškem raku. Ob tej priložnosti je Bazilika Marije Pomagaj na Brezjah posvetila kapelico za otroke s to boleznijo in njihove družine.

Robert Golob in Tina Gaber Golob na posvetitvi kapelice za otroke z rakom. Foto: Robert Golob / Facebook

Pred otvoritvenim dogodkom je potekala sveta maša za otroke z rakom, med katero je rektor bazilike pater Robert Bahčič blagoslovil vitrino s plišastim kužkom Zlatkom, ki ga je podarila deklica Enja.

Plišastega kužka Zlatka je pred tem žena premierja Tina Gaber Golob odpeljala v Rim, kjer ga je blagoslovil papež Leon XIV., je zapisano na profilu Inštituta Zlata pentljica na družbenem omrežju Instagram.