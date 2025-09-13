Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Sobota,
13. 9. 2025,
10.04

Osveženo pred

11 minut

Sobota, 13. 9. 2025, 10.04

11 minut

Na posvetitvi kapelice za otroke z rakom tudi Robert Golob z ženo

Avtorji:
M. T., STA

Robert Golob in Tina Gaber Golob na posvetitvi kapelice za otroke z rakom. | Foto Robert Golob / Facebook

Robert Golob in Tina Gaber Golob na posvetitvi kapelice za otroke z rakom.

Foto: Robert Golob / Facebook

Na Brezjah so v petek posvetili kapelico, namenjeno otrokom z rakom in njihovim družinam. Kapelico je Bazilika Marije Pomagaj namenila Inštitutu Zlata pentljica in vsem otrokom, ki so raka že preboleli ali se z njim še soočajo. Dogodka se je udeležil tudi predsednik vlade Robert Golob z ženo.

Septembra zaznamujemo mednarodni mesec ozaveščanja o otroškem raku. Ob tej priložnosti je Bazilika Marije Pomagaj na Brezjah posvetila kapelico za otroke s to boleznijo in njihove družine.

Robert Golob in Tina Gaber Golob na posvetitvi kapelice za otroke z rakom. Foto: Robert Golob / Facebook

Pred otvoritvenim dogodkom je potekala sveta maša za otroke z rakom, med katero je rektor bazilike pater Robert Bahčič blagoslovil vitrino s plišastim kužkom Zlatkom, ki ga je podarila deklica Enja.

Plišastega kužka Zlatka je pred tem žena premierja Tina Gaber Golob odpeljala v Rim, kjer ga je blagoslovil papež Leon XIV., je zapisano na profilu Inštituta Zlata pentljica na družbenem omrežju Instagram.

