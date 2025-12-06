Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Sobota,
6. 12. 2025,
13.53

Sobota, 6. 12. 2025, 13.53

1 ura, 19 minut

Kallas: ZDA je še vedno največja zaveznica Evrope

R. K., STA

Kaja Kallas | Foto Reuters

Foto: Reuters

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je danes poudarila, da so ZDA še vedno največja zaveznica Evrope. "Seveda je veliko kritike, vendar menim, da je nekaj od tega tudi res," je dejala Kallas na forumu v katarski Dohi v odzivu na novo ameriško strategijo nacionalne varnosti, ki je kritična do Evrope.

"ZDA so še vedno naša največja zaveznica ... Mislim, da se nismo vedno strinjali o različnih temah, vendar menim, da splošno načelo še vedno velja. Smo največji zavezniki in moramo držati skupaj," je poudarila Kallas po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Kallas je danes dejala, da je Evropa podcenjevala svojo moč, denimo v odnosih z Rusijo. "Morali bi biti bolj samozavestni," je poudarila.

Strategija na 33 straneh, ki jo je v petek objavila Bela hiša, je ostra do ameriških zaveznic v Evropi. V njej posredno kritizira prizadevanja za omejevanje skrajno desnih strank v Evropi in takšna dejanja označuje za politično cenzuro. Nakazuje tudi, da bodo migracije temeljito spremenile evropsko identiteto do te mere, da bi to lahko škodovalo zavezništvu z ZDA. Priznava pa gospodarske in druge prednosti Evrope ter to, kako je partnerstvo Amerike z večino celine pomagalo ZDA.

