Verstappen vrši pritisk, na štartu zadnje dirke pred McLarnoma

Na zadnji dirki letošnjega svetovnega prvenstva formule 1 bo na prvem štartnem mestu Max Verstappen (Red Bull), ki je dobil kvalifikacije pred tekmecema za lovoriko Landom Norrisom in Oscarjem Piastrijem (oba McLaren). Najbližje naslovu je vendarle Norris, ki mu za prvi naslov prvaka zadošča uvrstitev na zmagovani oder. Štart velike nagrade Abu Dabija bo v nedeljo ob 15. uri.

Lando Norris ima z drugega štartnega mesta še vedno največ možnosti za naslov svetovnega prvaka. Foto: Reuters Max Verstappen (Red Bull) ohranja upanje na svoj peti naslov svetovnega prvaka formule 1. Na 24., zadnji dirki sezone formule 1, ki poteka v Abu Dabiju, mora nadoknaditi 12 točk zaostanka za Landom Norrisom (McLaren). Odpeljal je dva vrhunska kvalifikacijska kroga, tudi s pomočjo zavetrja, ki mu ga je ponudil Juki Cunoda (Red Bull). Z obema krogoma je bil hitrejši od Norrisa in Oscarja Piastrija (McLaren), ki sta se uvrstila na drugo oziroma tretje mesto.

Zelo hiter je v Abu Dabiju tudi George Russell . Foto: Reuters A Nizozemcu zmaga na nedeljski dirki (štart ob 14.00) ne zadošča, Norris mora biti četrti ali slabši. Tako je Anglež še vedno v najboljšem položaju, da osvoji letošnjo lovoriko. Zanj bi bila prva. Štart bo ključen. Vemo pa, da Norris na njih ni vedno najboljši, obenem je na počasnejši strani štartne vrste. McLarnova dirkača bosta morala paziti, da se ne zapleteta med sabo. Obenem pa je v enačbi še George Russell (Mercedes), ki s četrtega mesta nima česa izgubiti. In je v Abu Dabiju zelo hiter. Če ne bi na kvalifikacijah naredil manjše napake, bi se morda celo vmešal med prvo trojico.

Trije tekmeci za naslov prvaka bodo v nedeljo ob 14. uri na prvih treh štartnih mestih. Foto: Reuters

Razlike so v Abu Dabiju tako majhne, da je štartna vrsta povsem premešana. Veterana Lewis Hamilton (Ferrari) in Nico Hülkenberg (Sauber) sta izpadla že v prvem delu kvalifikacij, v drugem delu pa Oliver Bearman (Haas), ki je bil na treningih zelo hiter, pa tudi Kimi Antonelli (Mercedes), ki je zaostal samo 0,350 sekunde, pa mu je to zadoščalo samo za 14. mesto.

VN Abu Dabija, kvalifikacije:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:22,207

2. Lando Norris (McLaren) +0,201

3. Oscar Piastri (McLaren) +0,230

4. George Russell (Mercedes) +0,438

5. Charles Leclerc (Ferrari) +0,523

6. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,523

7. Gabriel Bortoleto (Sauber) +0,697

8. Esteban Ocon (Haas) +0,706

9. Isack HAdjar (Racing Bulls) +0,865

10. Juki Cunoda (Red Bull)



11. Oliver Bearman (Haas)

12. Carlos Sainz (Williams)

13. Liam Lawson (Racing Bulls)

14. Kimi Antonelli (Mercedes)

15. Lance Stroll (Aston Martin)



16. Lewis Hamilton (Ferrari)

17. Alex Albon (Williams)

18. Nico Hülkenberg (Sauber)

19. Pierre Gasly (Alpine)

20. Franco Colapinto (Apine)

Hamilton zletel v zaščitne gume, Antonelli trčil v boksih

Razbiti Ferrarijev dirkalnik Lewisa Hamiltona. Foto: Reuters Zadnja velika nagrada v letošnjem prvenstvu formule 1 bo še kako zanimiva. Potrditev smo dobili na tretjem treningu, ko so bili na prvih treh mestih dirkači iz treh ekip in to v le dobri desetinki razmaka. Najhitrejši je bil Russell, drugi Norris in tretji Verstappen. Norrisa in Verstappna v skupnem seštevku sezone loči le 12 točk. V igri za lovoriko je še Piastri, ki zaostaja 16 točk, na zadnjem treningu pa je bil peti (+0,259). Sobotni trening sta zaznamovala še nesreči Lewisa Hamiltona, ki je po predrti pnevmatiki zletel v zaščitne gume, ter Kimija Antonellija, ki je ob izvozu iz garaže v boksih trčil Cunodo.

VN Abu Dabija, tretji prosti trening:



1. George Russell (Mercedes)

2. Lando Norris (McLaren) +0,004

3. Max Verstappen (Red Bull) +0,124

4. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,251

5. Oscar Piastri (McLaren) +0,259

6. Esteban Ocon (Haas) +0,271

7. Oliver Bearman (Haas) +0,275

8. Charles Leclerc (Ferrari) +0,341

9. Kimi Antonelli (Mercedes) +0,373

10. Alex Albon (Williams) +0,388

11. Gabriel Bortoleto (Sauber) +0,457

12. Carlos Sainz (Williams) +0,477

13. Nico Hülkenberg (Sauber) +0,536

14. Lance Stroll (Aston Martin) +0,561

15. Liam Lawson (Racing Bulls) +0,613

16. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0,645

17. Pierre Gasly (Alpine) +0,738

18. Lewis Hamilton (Ferrari) +1,136

19. Franco Colapinto (Alpine) +1,136

20. Juki Cunoda (Red Bull) +1,359

