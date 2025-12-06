Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

Sobota,
6. 12. 2025,
6.40

VN Abu Dabija

Sobota, 6. 12. 2025, 6.40

36 minut

VN Abu Dabija

Lewis Hamilton z ganljivim sporočilom ekipi in navijačem

M. P.

Abu Dabi Lewis Hamilton Ferrari | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Sedemkratni svetovni prvak formule 1 Lewis Hamilton ob koncu sezone velikih razočaranj z ganljivim zapisom na Instagramu sporoča, da nam Ferrarijem ni obupal, da je še naprej srečen, da ga je izbral za zaključek svoje bogate kariere. "Rad bi se zahvalil vsem v ekipi, da so vsak dan stremeli k uspehu. Prišli bomo na vrh in to bomo storili skupaj."

Abu Dabi Lando Norris McLaren
Sportal Norris dobil oba treninga, v McLarnu potrdili ekipne ukaze

Zmaga na začetku sezone na šprinterski dirki v Šanghaju je bila edina svetla točka Hamiltonove sezone. | Foto: Reuters Zmaga na začetku sezone na šprinterski dirki v Šanghaju je bila edina svetla točka Hamiltonove sezone. Foto: Reuters V senci troboja za naslov letošnjega svetovnega prvaka je ostal najuspešnejši dirkač formule 1 vseh časov Lewis Hamilton. Zmagovalec 105 dirk in sedemkratni prvak končuje svojo prvo sezono s Ferrarijem na šestem mestu, a brez zmage in brez uvrstitve na stopničke. Ima sicer eno prvo mesto s šprinterske dirke. V skupnem seštevku lahko na finalu v Abu Dabiju to nedeljo sicer izgubi še eno mesto, saj je Andrea Kimi Antonelli, torej v kar 12 let njegovem Mercedesu samo točko za njim. 

Še posebej zadnji del sezone je za Hamiltona zelo slab. Na prejšnjih 10 dirkah je tako dvakrat odstopil, bil dvakrat 12., trikrat osmi, enkrat sedmi, enkrat šesti, edino četrto mesto z VN ZDA je nekaj boljši dosežek. V tem času je bil 40-letni Britanec večkrat v izjavah povsem strt in tudi kritičen do Ferrarija. Italijanska ekipa je sicer že aprila delo v tovarni osredotočila na dirkalnik za sezono 2026, saj jim je postalo jasno, da letos McLarna ne bodo ujeli.

"Prišli bomo na vrh in to bomo storili skupaj"

Ob koncu sezone je Hamilton na Instagramu objavil ganljiv zapis, s katerim je dal jasno vedeti, da nam Ferrarijem še ni obupal. "Sezon je skoraj končana. Še vedno se mi zdi neresnično, da sem del te ekipe. Skozi vzpone in padce se mi je spremenilo življenje. Več časa za razmislek o sezoni bom imel po zaključku tega dirkaškega konca tedna, za zdaj pa bi se rad vsem v ekipi zahvalil, da so vsak dan stremeli k uspehu. Prišli bomo na vrh in to bomo storili skupaj. Zdaj pa popoln fokus na zadnjo dirko."

Lewis Hamilton je na drugem prostem treningu v Abu Dabiju dosegel 14. izid. | Foto: Reuters Lewis Hamilton je na drugem prostem treningu v Abu Dabiju dosegel 14. izid. Foto: Reuters

Kvalifikacije v Abu Dabiju so to soboto na sporedu ob 15. uri, zadnja, 24. dirka sezone v nedeljo ob 14.00. Ferrariju se glede na drugi petkov trening ne obeta veliko boljši izid kot pred dnevi v Katarju. Charles Leclerc je bil osmi, Hamilton pa 14.

Mercedes-AMG F1 VN Abu Dabija Charles Leclerc Lewis Hamilton Ferrari Formula 1
