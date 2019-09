Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

... leta 2017 so slovenski košarkarji vknjižili največji uspeh, postali so evropski prvaki. V finalu eurobasketa v Istanbulu so pred več kot 7000 Slovenci na tribunah premagali Srbijo s 93:85 (20:22, 56:47, 71:67).

Sloveniji so se uresničile sanje, osvojila je svojo prvo medaljo v članski konkurenci. Do nje je prišla brez poraza, dobila je torej vseh devet tekem, kar ni uspelo še nobeni reprezentanci, odkar je Fiba evropska prvenstva razširila na štiriindvajset ekip. Slovenija je hkrati najmanjša država z zlato medaljo na EP od leta 1935 dalje in petnajsta država, ki je postala evropski prvak.

Ekipni uspeh je sta dopolnila kapetan Goran Dragić, ki je bil izbran za najkoristnejšega igralca prvenstva (MVP), in Luka Dončić, ki je bil uvrščen v prvo peterko prvenstva. V njej je seveda tudi Dragić ter Rus Aleksej Šved, Srb Bogdan Bogdanović in Španec Pau Gasol.

Zgodilo se je še …

Leta 1939 je pokojni ameriški teniški igralec Bobby Riggs in nekdanja številka 1 moškega tenisa slavil prvi naslov na OP ZDA. V finalu je s 6:4, 6:2 in 6:4 premagal Welbyja van Horna. Pokojna ameriška teniška igralka Alice Marble pa je ta dan slavila že tretji naslov na OP ZDA, v finalu je s 6:0, 8:10 in 6:4 premagala Helen Jacobs.

Leta 1955 je nogometna reprezentanca Avstralije v Adelaidu izgubila proti Južni Afriki z 0:8, kar je njen najvišji poraz v zgodovini.

Leta 1959 je nogometna reprezentanca Čila v Riu de Janeiru izgubila proti Braziliji z 0:7, kar je najvišji poraz v njeni zgodovini

Leta 1960 je avstralski teniški igralec na OP ZDA v finalu premagal rojaka Roda Laverja s 6:4, 6:4 in 10:8. V ženski konkurenci je Darlene Hard s 6:4, 10:12 in 6:4 premagala Mario Bueno.

Leta 1988 so se v Seulu v Južni Koreji začele olimpijske igre.

Leta 1999 se je angleški nogometaš Ronnie Wallwork uspešno pritožil na dosmrtno prepoved igranja, ki so mu jo izrekli v belgijski ligi, potem ko je bil obtožen za napad na nogometnega sodnika. Incident se je zgodil v sezoni 1998/99, ko je Ronnieja njegov matični Manchester United posodil belgijskemu klubu Royal Antwerp, sodnika pa naj bi zgrabil za vrat.

… leta 2005 je slovenska košarkarska reprezentanca po uvodni zmagi nad Bosno in Hercegovino v drugem krogu EP v Beogradu z 68:56 premagala ene od glavnih kandidatov za odličje Grke, ki so na koncu postali evropski prvaki.

Leta 2006 je argentinski nogometaš Sergio Aguero zabil prvi gol za Atletico Madrid v španskem prvenstvu. Med strelce se je vpisal na tekmi proti Athleticu iz Bilbaua.

Rodili so se …

1929 – nekdanji britanski avtomobilski dirkač Stirling Moss

1933 – pokojni kanadski hokejist Claude Provost

1934 – pokojna ameriška teniška igralca Maureen Catherine Connolly

1944 – južnotirolski alpinist Reinhold Messner

1945 – nekdanji ameriški košarkar Phil Jackson

1952 – nekdanji ameriški teniški igralec Harold Solomon

1960 – nekdanji košarkar Dušan Hauptman

1960 – nekdanji britanski voznik formule 1 Damon Hill

1964 – nekdanji francoski smučar Franck Pickard

1968 – pokojni španski nogometaš Tito Vilanova

1971 – nekdanji hrvaški rokometaš Slavko Goluža

1971 – nekdanji italijanski nogometaš Mauro Milanese

1973 – nekdanji nogometaš Anton Usnik

1977 – nekdanji italijanski nogometaš Simone Perrotta

1978 – kanadski hokejist Shawn Horcoff

1982 – nekdanji kanadski hokejist Garth Murray

1984 – kanadski smučar John Kucera

1985 – češki teniški igralec Tomaš Berdych

1985 – ruski hokejist Aleksander Ovečkin

1986 – italijanski nogometaš Paolo De Ceglie

1991 – nizozemska telovadka Sanne Wevers