… leta 2010 je teniški igralec Rafael Nadal prvič v karieri postal zmagovalec OP ZDA.

Takrat 24-letni Španec je na grand slam na drugo stran Atlantika pripotoval kot prvi nosilec in temu primerne so bile njegove igre. Brez izgubljenega niza je po vrsti odpravil Teymuraza Gabašvilija, Denisa Istomina, Gillesa Simona, Feliciana Lopeza, Fernanda Cerdasca in Mihaila Južnija ter se kot osmi teniški igralec uvrstil v finala vseh turnirjev velike četverice.

Njegova zadnja ovira na poti do posebnega dosežka je bil Srb Novak Đoković, ki je Nadalu sicer vzel en niz, a mu ni uspel preprečiti pohoda do naslova zmagovalca OP ZDA. Španec je z zmago s 6:4, 5:7, 6:4 in 6:2 dočakal karierni grand slam (zmage na vseh turnirjih velike četverice: OP Avstralije, OP Francije, OP Anglije in OP ZDA).

S to zmago je Nadal postal šele drugi teniški igralec, ki se lahko pohvali tudi s posamičnim zlatim kariernim slamom (ta združuje štiri naslove na vseh štirih velikih turnirjih in zlato olimpijsko kolajno). Z Andrejem Aggasijem sta do danes edina moška predstavnika, ki jima je to uspelo v konkurenci posameznikov.

Tudi v kategoriji ženskih posameznic je karierni zlati slam uspel zgolj dvema, in sicer Steffi Graf ter Sereni Williams. Prvi je uspelo v istem letu (1988), drugi pa tudi v dvojicah.

Zgodilo se je še …

Leta 1931 je bil zgrajen štadion Stade Geoffroy-Guichard, ki po prenovi v zadnjih letih sprejme 42. tisoč gledalcev. Je dom najtrofejnešega nogometnega francoskega kluba Saint-Etienne, ki je do zdaj osvojil deset naslovov državnega prvaka.

Leta 1933 je bil ustanovljen avstrijski nogometni klub Salzburg (SV Austria Salzburg), ki je leta 2005 prevzel ime glavnega pokrovitelja Red Bulla.

Leta 1950 je bil odprt štadion Juana Dominga Perona v Buenos Airesu, ki sprejme dobrih 50 tisoč navijačev. Na tem objektu tekme igra Racing Club.

Leta 1964 je nekdanji avstralski teniški igralec Roy Emerson še drugič zavladal na OP ZDA, v finalu je s 6:4, 6:2 in 6:4 premagal Freda Stolla.

Leta 1970 je bil organiziran prvi maraton v New Yorku. S časom 2:31,38 je zmagal gasilec Gary Muhrcke.



Leta 1981 je nekdanji ameriški teniški igralec John McEnroe osvojil tretji (od štirih) naslov na OP ZDA. V finalu je s 3:1 v nizih premagal Björna Borga.

Leta 1998 je nekdanja ameriška teniška igralka Lindsay Davenport prvič in zadnjič slavila na OP ZDA, v finalu je bila s 6:3 in 7:5 boljša od Švicarke Martine Hingis.

Leta 2000 je v dresu italijanskega Milana na tekmi skupinskega dela lige prvakov debitiral brazilski vratar Dida.



Leta 2015 je za posledicami bolezni srca umrl ameriški košarkar Moses Malone.

Rodili so se …

1934 – nekdanji angleški teniški igralec Tony Pickard

1950 – nekdanji angleški nogometaš Pat Holland

1966 - nekdanji ruski hokejist Igor Kravčuk

1967 – nekdanji ameriški atlet Michael Johnson

1970 – nekdanji argentinski nogometaš Martin Herrera

1971- nekdanji nogometaš Mladen Dabanovič

1971 – nekdanji hrvaški teniški igralec Goran Ivanišević

1973 – nekdanji italijanski nogometaš Fabio Cannavaro

1973 – nekdanja francoska atletinja Christine Arron

1974 – nekdanji kanadski hokejist Craig Rivet

1976 – nekdanji finski smučarski skakalec Tami Kiuru

1982 – slovenski košarkar Miha Zupan

1982 – brazilski košarkar Nenê

1982 – angleški nogometaš Lloyd Dyer

1986 – nekdanji japonski voznik formule 1 Kamui Kobajaši

1987 – nizozemski nogometaš Jonathan de Guzmán

1987 – bolgarska teniška igralka Tsvetana Pironkova

1989 – nemški nogometaš Thomas Müller