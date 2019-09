Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

... leta 2000 je slovenski nogometaš Zlatko Zahović debitiral v dresu španske Valencie. Tja se je preselil po neuspešni epizodi pri grškem Olympiakosu, kjer je bil večkrat v sporu s trenerjema Dušanom Bajevićem in Albertom Bigonom. Odigral je le 14 tekem.

Španci so Grkom nakazali okoli sedem milijonov evrov (leto pred tem je Olympiakos za slovenskega rekorderja po številu zadetkov za reprezentanco Portu odštel 13,5 milijona evrov – takrat slovenski rekord, ki ga je pozneje zrušil Jan Oblak).

Zahović je debitiral na gostovanju proti Real Madridu in za Valencio začel v prvi postavi. V prvem polčasu je bil v središču pozornosti, ko je zatresel vratnico slovitega domačina. Valencia je pozneje prešla v vodstvo z 1:0 z golom Gaizka Mendiete, a so Madridčani z goloma Raula in Luisa Figa vseeno zmagali z 2:1.

Zdajšnji športni direktor Maribora se je tudi pri Valencii (odigral je 20 tekem in dosegel tri zadetke) zadržal le eno sezono in se nato vrnil na Portugalsko, kjer je zaigral za Benfico in v njenem dresu leta 2005 sklenil aktivno kariero.

Zgodilo se je še …

Leta 1983 je v 83. letu umrl nekdanji argentinsko-italijanski nogometaš Luis Monti, ki je igral za Argentino (16 tekem in 5 zadetkov) in Italijo (18 tekem in 1 zadetek) ter se leta 1928 na olimpijskih igrah v Amsterdamu v dresu gavčev veselil srebra.

Leta 1983 je bil ustanovljen nemški nogometni klub VFB Stuttgart, ki se lahko pohvali s štirimi naslovi državnega prvaka, leta 1989 pa je bil tudi finalist pokala Uefa.

Leta 1990 je ameriški teniški igralec Peter Sampras osvojil prvi turnir za grand slam. V finalu OP ZDA je premagal rojaka Andreja Aggasija s 6:4, 6:3 in 6:2.

Leta 1992 je bil na Danskem odprt štadion Parken v Köbenhavnu, ki prejme 42.305 navijačev in gosti tekme Copenhagna in danske reprezentance.

Leta 2000 se je slovenski nogometaš Mile Ačimović vpisal med strelce pri zmagi beograjske Crvene zvezde nad Sutjesko s 3:1 v prvenstvu.

Leta 2001 so košarkarji Jugoslavije v finalu evropskega prvenstva v Turčiji premagali domačine z 78:69. Prvi strelec je bil z 19 točkami Vlado Ščepanović.

Leta 2001 je slovenski nogometaš Sebastjan Cimirotić debitiral v prvi italijanski ligi v dresu Lecceja.

Leta 2002 je bil odprt štadion Gillette v Foxboroughu v ZDA, ki sprejme 68.756 navijačev, na njem pa tekme igrajo člani ameriške nogometne profesionalne lige (MLS), nogometaši New England Revolutiona.

Leta 2003 je pri 37 letih slovenski košarkar Jure Zdovc napovedal konec igralske kariere. Zdovc je trenutno trener atenskega AEK, pred tem pa je bil tudi slovenski selektor.

Leta 2012 je španski kolesar po štirih letih znova zmagal na Dirki po Španiji. Zmagovalec je postal Alberto Contador, ki je v Španiji slavil drugič v karieri.

Leta 2013 je španski teniški igralec Rafael Nadal po maratonskih štirih nizih v finalu OP ZDA premagal Novaka Đokoviča. To je bil za Španca 14. grand slam v karieri.

Rodili so se …

1961 – nekdanji slovenski nogometaš in zdajšnji trener Matjaž Kek

1963 – nekdanji italijanski nogometaš in zdaj trener Roberto Donadoni

1964 – nekdanji ameriški igralec golfa Skip Kendall

1965 – nekdanji ameriški košarkar in zdaj trener Dan Majerle

1967 – nekdanji ameriški košarkar B. J. Armstrong

1972 – nekdanji dominikanski igralec bejzbola Félix Rodríguez

1976 – nekdanji finski košarkar Hanno Möttölä

1978 – nekdanji ameriški košarkar Shane Battier

1984 – ameriški nogometni vratar Brad Guzan

1985 – hrvaški nogometaš Luka Modrić

1986 – slovenski nogometaš Goran Cvijanovič

1986 – kamerunski košarkar Luc Mbah a Moute

1987 – francoski igralec ragbija Alexis Palisson

1987 – nemška igralka tenisa Andrea Petković

1988 – ameriški igralec bejzbola Will Middlebrooks

1988 – brazilski nogometaš Oscar

1993 – japonski gimnastičar Ryohei Kato