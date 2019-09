Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 1994 je Slovenija v Mariboru igrala prvo kvalifikacijsko tekmo v svoji zgodovini.

Nasprotnik v Ljudskem vrtu v kvalifikacijah za evropsko nogometno prvenstvo 1996 je bila Italija, ki je dva meseca pred tem na svetovnem prvenstvu v ZDA osvojila srebro.

Slovenska zasedba je pod vodstvom Zdenka Verdenika je pripravila prvovrstno presenečenje in remizirala z 1:1.

Lahko bi celo zmagala, če nemški sodnik Bernd Heynemann ne bi storil velike napake in razveljavil gola Darka Milaniča (žoga je premagala Gianluca Pagliuco in pristala za črto ter se odbila nazaj v igrišče, sodnik pa je menil drugače).

Pred šest tisoč navijači je Slovenijo v vodstvo popeljal Sašo Udovič v 16. minuti, tri minute pozneje pa je za goste izenačil Alessandro Costacurta.

Na tej tekmi je zadnjič za Slovenijo zaigral nekdanji slovenski selektor Srečko Katanec (skupaj je zbral pet nastopov), pri Italiji pa se je poslovil legendarni branilec Franco Baresi, ki je skupaj zbral 81 nastopov.

Zgodilo se je še …

Leta 1953 je ameriška teniška igralka Maureen Connolly postala prva, ki ji je v eni sezoni uspelo osvojiti vse štiri turnirje za grand slam.

Leta 1966 je prvič za nizozemsko nogometno reprezentanco nastopil Johan Cruyff, s 33 goli četrti najboljši strelec v zgodovini Oranje. V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 1966 je nastopil proti Madžarski v Rotterdamu pri remiju z 2:2 in se že ob debiju, ko je bil star 19 let in 135 dni, vpisal med strelce.

Leta 1983 je Marco van Basten prvič zaigral v dresu zizozemske nogometne reprezentance, ko je nastopil v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 1984 proti Islandiji v Groningenu (3:0). Star je bil 18 let in 311 dni. Skupno je za reprezentanco zaigral 58-krat in zabil 24 golov.

Leta 1985 je Brazilija v Moskvi v finalu svetovnega nogometnega prvenstva do 20 let prišla do naslova prvakov, potem ko je premagala Španijo z 1:0.

Leta 1995 je madžarski nogometaš Peter Palotas na tekmi med Voros Lobogom iz Budimpešte ter Anderlechtom zabil prvi 'hat-trick' v pokalu državnih prvakov.

Leta 1997 je na prijateljski tekmi proti Salvadorju v New Yorku (2:2) zadnjič za reprezentanco zaigral nogometaš Leonel dee Jesus Alvarez, s 101 tekmo drugi na lestvici števila nastopov v reprezentanci Kolumbije. V izbrani vrsti je zabil en gol.

Leta 1999 je Brazilec Juninho Pernambucano postal prvi nogometaš, ki je v enem dnevu odigral dve uradni tekmi v dveh različnih državah. Najprej je igral 15 minut na prijateljski tekmi med Brazilijo in Argentino v Porto Alegreu, nato pa odletel v Montevideo v Urugvaj in nastopil v drugem polčasu tekme pokala Mercosur med Vascom in Nacionalom .

Leta 2001 je slovenski plavalec Peter Mankoč na sredozemskih igrah v Tunisu osvojil zlato medaljo na 200 metrov mešano.

Leta 2002 je na prijateljski nogometni tekmi proti Angliji v Birminghamu (1:1) zadnjič (80.) za nogometno reprezentanco nastopil legendarni portugalski vratar Vitor Baia.

Leta 2002 je Slovenija pod vodstvom Bojana Prašnikarja odigrala prvo tekmo kvalifikacij za evropsko nogometno prvenstvo 2004 in v Ljubljani pred tri tisoč navijači premagala Malto s 3:0. Prvi gol so si gostje po predložku Amirja Kariča zabili sami, preostala dva pa sta zabila Ermin Šiljak in Sebastjan Cimirotič.

Leta 2003 je slovenska teniška igralka Katarina Srebotnik skupaj z Američanom Bobom Bryanom zmagala na turnirju za grand slam na OP ZDA v mešanih dvojicah.

Leta 2004 je Slovenija v kvalifikacijah za evropsko nogometno prvenstvo do 21 let leta 2006 v gosteh remizirala s Škotsko z 1:1. Strelec edinega gola za naše je bil Borut Semler v 15. minuti.

Leta 2005 je Slovenija v kvalifikacijah za svetovno nogometno prvenstvo 2006 v gosteh pri Moldaviji v Kišinjevu zmagala z 2:1. Gola za ekipo Branka Oblaka sta zabila Klemen Lavrič in Matej Mavrič.

Leta 2005 je Slovenija v kvalifikacijah za evropsko nogometno prvenstvo do 21 let leta 2006 v gosteh premagala Moldavijo s 3:1. Strelca za Slovenijo sta bila Valter Birsa in Miran Burgič, ki je zadel dvakrat.

Leta 2011 je rusko hokejsko moštvo Lokomotiva Jaroslavelj na potovanju na prvo tekmo v sezoni doživelo letalsko nesrečo, ki jo je preživel le en član ekipe.

Namesto SMS-a sestri strmoglavljenje v reko #IzArhiva

Rodili so se …

1944 – nekdanji srbski nogometaš Bora Milutinović

1965 – nekdanji makedonski nogometaš Darko Pančev

1974 – nekdanji ameriški košarkar Antonio McDyess

1977 – nekdanji slovenski napadalec Ermin Rakovič

1979 – nekdanji ameriški igralec bejzbola Brian Stokes

1980 – turški nogometaš Emre Belözoğlu

1980 – nekdanji argentinski nogometaš Gabriel Milito

1983 – britanski košarkar Pops Mensah- Bonsu

1983 – novozelandski igralec ragbija Piri Weepu

1984 – slovenski hokejist Andrej Hebar

1984 - nekdanja ruska igralka tenisa Vera Zvonareva

1987 – kanadska igralka tenisa Aleksandra Wozniak

1988 – ameriški košarkar Kevin Love