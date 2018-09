Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

[video: 59720 / ]

... leta 2001 je Slovenija v Ljubljani pred 9.000 navijači v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2002 premagala Rusijo z 2:1. Prvi gol je v 62. minuti zabil Milan Osterc. Sledilo je izenačenje v režiji Jegorja Titova deset minut pozneje, v sodnikovem podaljšku pa je sumljivo enajstmetrovko v korist Slovenije po prekršku nad Ostercem, ki ga je eden izmed Rusov pri izvajanju kota rahlo potegnil za dres, pokazal angleški sodnik Graham Poll. Strel z bele točke je izkoristil Milenko Ačimović in ekipi Srečka Katanca, ki je igrala brez kaznovanega Zlatka Zahoviča, priboril pomembne tri točke v boju za uvrstitev na zaključni turnir. Na tega se je Slovenija pozneje uvrstila prek dodatnih kvalifikacij.

Po tekmi je Milenko Ačimović priznal, da mu je odločilna enajstmetrovka vzela vsaj deset let življenja in da si ne bi upal več priti v Ljubljano, če bi zgrešil.

Kaj se je še zgodilo?

Leta 1963 so po treh letih gradnje odprli štadion Crvene zvezde v Beogradu, poznan tudi po imenu Marakana. Pred leti je sprejel 74 tisoč gledalcev, zdaj pa jih nanj lahko pride 54 tisoč. Na tem objektu tekme igrata Crvena zvezda in srbska reprezentanca.

Leta 1973 si je ameriški boksar George Foreman priboril naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji.

Leta 1987 je takrat 15-letni teniški igralec Michael Chang postal najmlajši igralec, ki je zmagal v dvoboju na OP ZDA.

Leta 1990 je italijanski atlet Gelindo Bordin postavil evropski rekord v maratonu.

Leta 1996 je prvič za Anglijo zaigral David Beckham. Nastopil je na tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 1998 proti Moldaviji v Chisinau in pomagal do zmage s 3:0. Skupaj je zbral 94 nastopov in zabil 17 golov.

Leta 2001 je na prijateljski tekmi proti Franciji v Santiagu de Chile (2:1) za Čile zadnjič nastopil drugi najboljši strelec v zgodovini države Ivan Zamorano, ki je skupaj zabil 34 reprezentančnih golov na 69 nastopih.

Leta 2017 je slovenski judoist Mihael Žgank na svetovnem prvenstvu v Budimpešti v kategoriji do 90 kilogramov osvojil srebrno medaljo. V velikem finalu ga je premagal Srb Nemanja Majdov.

Rodili so se …

1923 – danes pokojni boksar Rocky Marciano

1957 – košarkarski trener Duško Ivanović

1962 – nekdanji nizozemski nogometaš Ruud Gullit

1966 – nekdanji ameriški košarkar Tim Hardaway

1971 – nekdanji turški nogometaš Hakan Sükür

1979 – nekdanji irski nogometaš James O'Connor

1986 – francoski teniški igralec Gael Monfils

1986 – slovenski nogometaš Mitja Viler

1983 – španski nogometaš Jose Antonio Reyes