… leta 2007 je slovenski atlet Primož Kozmus na svetovnem prvenstvu v Osaki v metu kladiva osvojil srebrno kolajno.

Slovenski šampion je kladivo zalučal 82,29 metra in zaostal le za Belorusom Ivanom Tihonom (83,63).

Leto dni pozneje, na olimpijskih igrah v Pekingu, je Kozmus Tihonu vrnil in osvojil zlato odličje. Tihon je pozneje bronasto odličje iz Pekinga začasno izgubil. Užival je namreč prepovedana poživila, padel na dopinški kontroli, a se je na odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja pritožil, pritožbi so ugodili in mu vrnili olimpijsko odličje.

Kozmus je leta 2009 zlati olimpijski kolajni iz Pekinga dodal še zlato s svetovnega prvenstva v Berlinu.

Kaj se je še zgodilo?

Leta 1952 je češki atlet Emil Zatopek zmagal na olimpijskem maratonu v Helsinkih s časom 2;23:03,2.

Leta 1960 je angleška plavalka Anita Lonsbrough na OI v Rimu odplavala svetovni rekord na 200 metrov prosto (2:49,5).

Leta 1975 sta Angleža Veronica in Colin Scargill končala kolesarjenje okoli sveta na tandemu. Prevozila sta 18.020 milj (29 tisoč kilometrov).

Leta 1989 je na tekmi kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo 1990 proti Kolumbiji v Asuncionu (2:1) prvič za reprezentanco Paragvaja nastopil legendarni vratar Jose Luis Chilavert, ki se je v zgodovino nogometa vpisal kot vratar z največ zadetki. Nemalokrat je izvajal proste strele in enajstmetrovke, na 74 tekmah v izbrani vrsti je prispeval osem golov, med strelce pa se je vpisal že kar ob debiju.

Leta 2000 se je slovenski nogometaš Milenko Ačimovič vpisal med strelce pri prvenstveni zmagi Crvene zvezde nad Radom v gosteh s 3:1.

Leta 2006 je argentinski nogometaš Sergio Aguero pri 18 letih debitiral v španski ligi v dresu Atletica Madrida. Igral je 23 minut na tekmi proti Racingu Santanderju, ki so jo Madridčani dobili z 1:0.

Leta 2012 se je na Bledu s slovesnim odprtjem začelo svetovno prvenstvo v veslanju. Slovenija na prvenstvu ni osvojila medalje, sta pa Iztok Čop in Luka Špik nastopila v finalu dvojnih dvojcev.



Leta 2017 je slovenska kajakašica na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić na svetovnem prvenstvu v Račicah po naknadnem ogledu videoposnetka osvojila tretje mesto na 200 metrov. Bron si je razdelila s Srbkinjo Milico Starović. Zmagala je Novozelandka Lisa Carrington, srebro si je priveslala Danka Emma Aastrand Joergensen.

Rodili so se …

1909 – pokojni belgijski kolesar Sylvere Maes

1954 – nekdanji angleški dirkač Derek Warwick

1959 – nekdanji avstrijski dirkač Gerhard Berger

1965 – nekdanji slovenski smučarski skakalec Matjaž Debelak

1973 – nekdanji nemški nogometaš Dietmar Hamann

1976 – nekdanji španski teniški igralec Carlos Moya

1976 – avstralski dirkač Mark Webber

1977 – nekdanji portugalski nogometaš Deco

1979 – srbski nogometaš Goran Arnaut

1984 – ganski nogometaš Sulley Muntari

1984 – angleški nogometaš David Bentley

1985 – hrvaški nogometaš Nikica Jelavić