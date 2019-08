... leta 2018 je mladi slovenski kolesarski up Tadej Pogačar zmagal v skupnem seštevku dirke Prihodnosti. Kolesar moštva Ljubljana Gusto Xaurum je s skupno zmago na 55. dirki Tour de l'Avenir, tako imenovani dirki po Franciji za mlade kolesarje in polprofesionalce, prišel do uspeha kariere. Dirko prihodnosti so nekoč dobivali zvezdniki, kot so Greg LeMond, Miguel Indurain, Laurent Fignon in Nairo Quintana, tudi za takrat 19.letnega Pogačarja pa je bila izvrstna popotnica v sveto profesionalcev. Ob koncu te sezone je prestopil v ekipo Pro Toura UAE Emirates.

... leta 1778 so se Štefan Rožič, Matevž Kos, Luka Korošec in Lovrenc Willomitzer, prvi trije so Bohinjci, kot prvi v zgodovini povzpeli na vrh najvišje slovenske gore. Triglav je bil osvojen osem let pred Mont Blancom, 22 let pred Grossglocknerjem in 87 let pred Matterhornom. Vzpon bi lahko ocenili s "trojko", kar kaže, da je šlo za zahteven plezalski podvig, ocenjuje zgodovinar in alpinist Peter Mikša, ki se raziskovalno posveča sodobni zgodovini.

Mariborčani so si v sezoni 2014/15 še drugič v zgodovini kluba priigrali ligo prvakov. V "play-offu" kvalifikacij so izločili škotski Celtic. Foto: Urban Urbanc/Sportida

… leta 2014 so se nogometaši Maribora še drugič uvrstili v ligo prvakov. Na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij so v Glasgowu z 1:0 premagali škotski Celtic. Mrežo domače ekipe je v 75. minuti zatresel Marcos Tavares. Prva tekma na Ljudskem vrtu se je takrat končala z neodločenim izidom 1:1.

Mariborčani so v drugem krogu takratnih kvalifikacij (v prvem so bili prosti) izločili predstavnika BiH Zrinjski iz Mostar (2:0), v tretjem izraelski klub Maccabi Tel Aviv (3:2) in nato še Celtic.

Slovenski prvaki so se tako še drugič v zgodovini uvrstili v najelitnejše klubsko nogometno tekmovanje na stari celini, prvič so v njem zaigrali v sezoni 1999/2000.

Zgodilo se je še …

Leta 1926 je bil v Firencah ustanovljen italijanski nogometni klub Fiorentina, ki je do zdaj dvakrat zmagal v državnem prvenstvu ter šestkrat v pokalnem tekmovanju, osvojil pa tudi pokal pokalnih zmagovalcev.

Leta 1933 je nizozemski kolesar Jan van Hout postavil svetovni rekord v vožnji na eno uro. Prevozil je 44,588 kilometra.

Leta 1971 je kanadski hokejist Bobby Orr podpisal prvo milijonsko pogodbo v ligi NHL. Petletno zvestobo je obljubil moštvu Boston Bruins za okrogel milijon ameriških dolarjev.

Leta 1972 so se v Münchnu v Nemčiji odprle 20. poletne olimpijske igre.

Leta 1973 je bil odprt štadion Governador Alberta Tavaresa Silve v Teresini v Braziliji, ki sprejme 60 tisoč navijačev.

Leta 1984 je češka atletinja Zdena Šilhava na mitingu v Nitri disk vrgla 74,55 metra daleč in postavila svetovni rekord.

Leta 1998 je NK Maribor na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij proti PSV iz Eindhovna branil prednost iz Ljudskega vrta (2:1) in izgubil šele po podaljških z 1:4.

Leta 1998 je brazilski nogometni klub Vasco da Gama v povratni tekmi finala pokala libertadores (južnoameriška različica lige prvakov) z 2:1 premagal ekvadorsko Barcelono in s skupnim izidom 4:1 osvojil pokal.

Leta 1999 je ameriški atlet Michael Johnson je na svetovnem prvenstvu v Sevilli v teku na 400 metrov zmagal s svetovnim rekordom (43,18).

Leta 2003 je za londonski nogometni klub Chelsea za vsoto 16.800.000 angleških funtov podpisal Argentinec Hernan Crespo.

Leta 2005 je Etiopijec Kenenisa Bekele na atletskem mitingu zlate lige v Bruslju v teku na 10.000 metrov postavil svetovni rekord (26:17,53).

Leta 2005 so nogometaši Liverpoola v 30. evropskem superpokalu v Monte Carlu po podaljšku premagali CSKA iz Moskve s 3:1 in še tretjič osvojili to lovoriko.

Leta 2007 se je slovenski atlet Matic Osovnikar na svetovnem prvenstvu v Osaki uvrstil v finale teka na 100 metrov in osvojil sedmo mesto.

Rodili so se …

1953 – nekdanji irski nogometaš Pat Sharkey

1968 – nekdanji britanski kolesar Chris Boardman

1977 – nekdanja švedska plavalka Therese Alshammar

1979 – ekvadorski nogometaš Cristian Mora

1985 – slovenski nogometaš Darijo Biščan

1991 – slovenski smučarski skakalec Andraž Pograjc