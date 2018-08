Uspeh kariere slovenskega kolesarja Tadeja Pogačarja

Za 19-letnega Pogačarja, ki bo od sezone 2019 dalje vozil za ekipo UAE-Emirates, je to največji uspeh v karieri in odlična popotnica v svet poklicnega kolesarstva.

Na t. i. dirki prihodnosti so nekoč zmagovali zvezdniki, kot so Greg LeMond, Miguel Indurain, Laurent Fignon in Nairo Quintana.

Gino Mader wins the final stage of @tourdelavenir, and Tadej Pogacar takes overall victory! #tourdelavenir pic.twitter.com/4IiEsScCB5 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) August 26, 2018

