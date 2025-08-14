Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Četrtek,
14. 8. 2025,
10.54

Konec tedna bo tekme grand prixa gostila Wisla

Tepeš in Hrgota v Wislo peljeta nekoliko spremenjeni ekipi

Katra Komar se bo v Wisli pridružila Niki Prevc in preostali ženski ekipi.

Katra Komar se bo v Wisli pridružila Niki Prevc in preostali ženski ekipi.

Foto: Aleš Fevžer

Poletna velika nagrada se po uvodnih preizkušnjah v Courchvelu že ta konec tedna nadaljuje na Poljskem, v Wisli. Znova bosta na sporedu dve tekmi različnega formata, v soboto klasični posamični preizkušnji in v nedeljo tekmi novega formata, imenovanega petka. Robert Hrgota in Jurij Tepeš sta se odločila za manjše spremembe v slovenskih izbranih vrstah, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Nika Prevc
Sportal Nika Prevc na prvi "petki" osvojila peto mesto
Timi Zajc reli
Sportal Timi Zajc za nekaj dni menja šport #video

Glavni trener skakalk Jurij Tepeš bo na Poljsko odpeljal eno tekmovalko več kot v Francijo, Niki Prevc, Niki Vodan, Tinkari Komar in Maji Kovačič se bo pridružila še Katra Komar.

Robert Hrgota, ki je včeraj z A-ekipo treniral v Bischofshofnu, pa bo v Wisli računal na Lovra Kosa, Žaka Mogela, Žigo Jančarja, Žigo Jelarja, Taja Ekarta in Roka Masleta, ki je v ekipi zamenjal Roka Oblaka.

Robert Hrgota je v ekipi opravil eno menjavo, Roka Oblaka bo zamenjal Rok Masle. | Foto: www.alesfevzer.com Robert Hrgota je v ekipi opravil eno menjavo, Roka Oblaka bo zamenjal Rok Masle. Foto: www.alesfevzer.com

V Wisli bodo najprej tekmovale skakalke, obe tekmi bosta na sporedu ob 10. uri, v soboto posamična, v nedeljo pa petka, ki je premiero doživela pretekli konec tedna v Courchevelu.

Gre za tekmo, na kateri v prvi seriji skačejo v skupinah po pet ali štiri, v finale se uvrstita najboljša tekmovalca/-ki vsake skupine in še nekaj srečnih poražencev. V finalu se rezultati prve serije brišejo, tako da o razvrstitvi odloča le finalni skok.

Tekmi skakalcev bosta v soboto ob 20. uri, v nedeljo pa ob 15. uri.

