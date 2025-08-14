Tepeš in Hrgota v Wislo peljeta nekoliko spremenjeni ekipi

Poletna velika nagrada se po uvodnih preizkušnjah v Courchvelu že ta konec tedna nadaljuje na Poljskem, v Wisli. Znova bosta na sporedu dve tekmi različnega formata, v soboto klasični posamični preizkušnji in v nedeljo tekmi novega formata, imenovanega petka. Robert Hrgota in Jurij Tepeš sta se odločila za manjše spremembe v slovenskih izbranih vrstah, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Glavni trener skakalk Jurij Tepeš bo na Poljsko odpeljal eno tekmovalko več kot v Francijo, Niki Prevc, Niki Vodan, Tinkari Komar in Maji Kovačič se bo pridružila še Katra Komar.

Robert Hrgota, ki je včeraj z A-ekipo treniral v Bischofshofnu, pa bo v Wisli računal na Lovra Kosa, Žaka Mogela, Žigo Jančarja, Žigo Jelarja, Taja Ekarta in Roka Masleta, ki je v ekipi zamenjal Roka Oblaka.

Foto: www.alesfevzer.com

V Wisli bodo najprej tekmovale skakalke, obe tekmi bosta na sporedu ob 10. uri, v soboto posamična, v nedeljo pa petka, ki je premiero doživela pretekli konec tedna v Courchevelu.

Gre za tekmo, na kateri v prvi seriji skačejo v skupinah po pet ali štiri, v finale se uvrstita najboljša tekmovalca/-ki vsake skupine in še nekaj srečnih poražencev. V finalu se rezultati prve serije brišejo, tako da o razvrstitvi odloča le finalni skok.

Tekmi skakalcev bosta v soboto ob 20. uri, v nedeljo pa ob 15. uri.