Avtor:
S. K.

Torek,
12. 8. 2025,
18.03

1 ura, 7 minut

Norvežana na zaslišanje

Forfang in Lindvik na zaslišanje: Šteje vsaka minuta

S. K.

Johan Andre Forfang | Johan Andre Forfang (na fotografiji) in Marius Lindvik sta še na tnalu Fis. | Foto Guliverimage

Johan Andre Forfang (na fotografiji) in Marius Lindvik sta še na tnalu Fis.

Foto: Guliverimage

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je po zaključeni preiskavi norveškega škandala s prirejanjem dresov zdaj pripravljena na zaslišanje še dveh vpletenih skakalcev. Mariusu Lindviku in Johannu Andreu Forfangu grozita dodaten trimesečni suspenz in denarna kazen. V Norveški smučarski zvezi so zadovoljni, da se je postopek začel hitro, čeprav se z njim načeloma ne strinjajo, saj se bo sezona svetovnega pokala 2025/26 začela že 22. novembra v Lillehammerju na Norveškem, kjer želijo imeti na razpolago popolno reprezentanco.

Sportal Šok za Norvežane: Lindviku in Forfangu grozi nov suspenz

Mednarodna smučarska zveza je pred dnevi končala preiskavo škandala z norveškim prirejanjem dresov na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu. Na tnalu se je poleg vodstva norveške reprezentance znašlo še pet skakalcev, in če so bili Kristoffer Eriksen Sundal, Robin Pedersen ter zdaj že upokojeni Robert Johansson oproščeni krivde, za Mariusa Lindvika in Johanna Andreja Forfanga velja drugače. Tema še vedno grozita dodaten trimesečni suspenz ter denarna kazen.

S postopkom proti skakalcema se ne strinjajo

Direktor norveških skokov Jan Erik Aalbu: Močno verjamemo, da bomo imeli vse športnike na štartu sezone. | Foto: Guliverimage Direktor norveških skokov Jan Erik Aalbu: Močno verjamemo, da bomo imeli vse športnike na štartu sezone. Foto: Guliverimage O njuni usodi zdaj že odloča posebna komisija Fis za etiko in integriteto, poroča norveška nacionalna televizija NRK. V norveški smučarski zvezi menijo, da postopek proti skakalcema ni potreben, nad odločitvijo Fis so razočarani, obenem pa pozdravljajo to, da je postopek stekel hitro. "Rekel bi, da tukaj šteje vsaka ura, celo vsaka minuta," je za NRK povedal direktor norveških skokov Jan Erik Aalbu in dodal: "Nismo obupali in močno verjamemo, da bomo imeli vse športnike na štartu sezone."

Aalbu je tako zadovoljen, da se je postopek začel hitro, a se z njim ne strinja. Petmesečna preiskava Fis naj bi po njihovem mnenju ugotovila, da skakalci niso bili vpleteni v nečednosti. "Ugotovljene niso bile nobene okoliščine, ki bi kazale na to, da so naše stranke vedele za okoliščine, ki so kršile predpise. Zato smo presenečeni in razočarani nad Svetom Fis, ki je prišel do drugačnega zaključka glede Johanna Forfanga in Mariusa Lindvika," so sporočili iz največjega norveškega sindikata LO, ki je norveški smučarski zvezi priskočil na pomoč pri reševanju zapletenega položaja.

"Dobro je, da se dogaja hitro"

Magnusu Breiviku grozi 18-mesečni suspenz. | Foto: Reuters Magnusu Breiviku grozi 18-mesečni suspenz. Foto: Reuters A Fis vztraja pri svojem, Lindvik in Forfang se bosta zagovarjala pred tričlansko etično komisijo, ta pa bo potem po hitrem postopku sprejela morebitne dodatne kazni, že omenjen trimesečni suspenz in dva tisoč švicarskih frankov globe (2.121 evrov).

Po odločitvi so mogoče pritožbe vseh vpletenih, te so mogoče tudi na sestavo komisije, a v interesu vseh je kar se da hitra izpeljava postopka, saj skakalca kot tudi vodstvo zveze zagotovo ne želijo zamuditi začetka sezone.  

"Zaželeno je, da se to zgodi čim prej in čim manj vpliva na sezono, zato je to pozitivno. Dobro je, da se dogaja hitro, saj se lahko tako soočimo s tem, kar prihaja, in smo pripravljeni na preobrat," je za NRK povedal odvetnik norveške smučarske zveze Thomas Skjelbred. Morebitna prepoved Lindviku in Forfangu bo začela veljati z dnevom, ko bo etična komisija sprejela odločitev. S tem bo za norveške skakalce konec te kalvarije.

Drugače pa je s preostalimi vpletenimi v škandal, torej takratnim glavnim trenerjem norveške reprezentance Magnusom Brevikom, njegovim pomočnikom Thomasom Lobbnom in članom servisnega osebja Adrianom Liveltenom. Ti so že ostali brez službe, grozita pa jim še 18-mesečni suspenz delovanja v športu in poravnava sodnih stroškov v postopku, ki se še ni začel.  

