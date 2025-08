Preiskava Fis končana. Kaj bo z norveškimi skakalci?

Norveški smučarski skakalci te dni trenirajo v Courchevelu, kjer se bo konec tedna začela poletna velika nagrada, danes pa so iz Mednarodne smučarske zveze (Fis) sporočili, da so zaključili preiskavo o nedovoljenem poseganju v opremo ekipe pod vodstvom Magnusa Breviga med svetovnim prvenstvom v Trondheimu. V prihodnjih dneh bo znano, kakšne bodo posledice norveških nečednosti.

"V nedeljo, 9. marca, takoj po sumu nezakonite manipulacije z opremo na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju Fis v Trondheimu, je neodvisni urad za etiko in skladnost Fis (IECO) začel preiskavo za oceno okoliščin diskvalifikacije norveških smučarskih skakalcev," so v današnji izjavi za javnost zapisali pri Fis.

S preiskavo IECO so želeli ugotoviti, ali je prišlo do kršitve etičnega kodeksa Fis in pravilnika Fis za preprečevanje manipulacij tekmovanj. Takoj po začetku postopka, že 12. marca, je Fis začasno suspendirala tako glavnega trenerja norveške reprezentance Magnusa Brevika kot tudi njegovega pomočnika Thomasa Lobbna, pa člana servisnega osebja Adriana Liveltena ter skakalca Mariusa Lindvika in Johanna Andreja Forfanga. Dan pozneje so bili začasno suspendirani tudi trije preostali člani norveške smučarske skakalne ekipe, ki so bili v Trondheimu – Robin Pedersen, Kristoffer Eriksen Sundal in Robert Johansson. Fis je zasegla tudi vse kombinezone, ki so jih norveški atleti nosili v Trondheimu.

Po koncu sezone svetovnega pokala so suspenze vsem petim skakalcem odpravili, zato vsi omenjeni z izjemo Johanssona, ki je končal kariero, lahko trenirajo in se pripravljajo na poletno veliko nagrado. Osumljeni skakalci so sicer vse od incidenta v Trondheimu zanikali vpletenost v manipulacijo dresov, a se še ne morejo povsem sprostiti.

IECO je zdaj končala temeljito preiskavo, v kateri so zaslišali 38 ključnih prič in analizirali 88 dokazov, končno poročilo pa je predložila Fis. To poročilo je podlaga za morebitno odločanje o nadaljnjih kaznih, za to pa je pristojna etična komisija Mednarodne smučarske zveze. Odločitev te naj bi bila znana v prihodnjih dneh, še sporočajo iz Fis. Morda že ta teden, še pred začetkom poletne VN v Courchevelu.

