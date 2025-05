Norveška ima v okviru svetovnega pokala trenutno kvoto šestih skakalk in petih skakalcev, tako da je v nacionalni ekipi 11 športnikov.

Med temi so Eirin Maria Kvandal, Anna Odine Strøm, Thea Minyan Bjørseth, Silje Opseth, Heidi Dyhre Traaserud pri dekletih in Johann Andre Forfang, Marius Lindvik, Kristoffer Eriksen Sundal, Halvor Egner Granerud, Benjamin Østvold pri skakalcih. Tem so kot pridružena "gosta" dodali Robina Pedersena in Fredrika Villumstada. Forfang, Lindvik, Sundal, Pedersen in Robert Johansson so bili pozimi nekaj časa suspendirani, a se je suspenz zanje po koncu svetovnega pokala končal.

Aalbu: To je ekipa, ki ji zaupamo

"Sestavili smo zelo močno ekipo, tako v ženski kot moški konkurenci. To je ekipa, ki je dosegla dobre rezultate v svetovnem pokalu in se veseli olimpijskih iger v Italiji. To je ekipa, v katero imamo veliko zaupanje, da bo dobro nastopila v zelo pomembni sezoni," je za norveško smučarsko zvezo dejal športni direktor Jan-Erik Aalbu.

"Vsi vemo, da smo po dogodku na svetovnem prvenstvu zdaj v posebnem položaju, a ne glede na ta proces moramo prihajajočo sezono načrtovati z zimskimi olimpijskimi igrami kot glavnim ciljem." Foto: Guliverimage

Ob tem je dodal: "Vsi vemo, da smo po dogodku na svetovnem prvenstvu zdaj v posebnem položaju, a ne glede na ta proces moramo prihajajočo sezono načrtovati z zimskimi olimpijskimi igrami kot glavnim ciljem. Veselimo se tudi več razburljivih tekem na domačih tleh, ki jih bodo zaokrožili smučarski poleti v Vikersundu. Razveseljivo je, da bodo ženske prvič skakale v Planici."

Kdo bo trener?

Norvežani so obelodanili imena skakalcev, še vedno pa ni jasno, kdo bo v olimpijski sezoni treniral norveško moško reprezentanco.

Magnus Brevig je še vedno v suspenzu. Foto: Guliverimage

Zaradi razkrite manipulacije z dresi na svetovnem prvenstvu v Trondheimu je Mednarodna smučarska zveza (Fis) suspendirala trenerja Magnusa Breviga in njegova pomočnika Thomasa Lobbena in Adriana Liveltena. Suspenz ostaja v veljavi do zaključka preiskave, ki jo vodi Fis.

Norveške nacionalne ekipe, ki bodo sodelovale na olimpijskih igrah 2026, se bodo zadnji teden maja družile na Gran Canarii, kdo bo tam vodil moško skakalno zasedbo, ni znano. Bosta pa srečanje reprezentanc izpustila Forfang, ki bo kmalu postal oče in končuje gradnjo hiše, in Pedersen, ki ima študijske obveznosti.