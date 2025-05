V svetu smučarskih skokov je nedavno odjeknila novica, da se Christian Kathol po treh sezonah poslavlja z mesta glavnega kontrolorja opreme v svetovnem pokalu. Avstrijec, ki je v zadnjih letih od blizu nadzoroval kombinezone in bil pogosto v središču razprav, zdaj prvič podrobneje pojasnjuje razloge za svoj nepričakovani odhod. Spregovoril je tudi o spornem pravilu o skakalnih dresih, ki je marca v Planici kljub vsemu pripeljalo do diskvalifikacije mladega slovenskega skakalca.

Veliko se je ugibalo, da je bila glede odhoda Christiana Kathola kaplja čez rob afera z norveškimi kombinezoni na letošnjem svetovnem prvenstvu v Trondheimu. Kathol pa te govorice zavrača, so njegovo povzeto izjavo iz Kleinen Zeitung zapisali na skijumping.pl: "Odločil sem se že v začetku februarja, torej še pred prvenstvom. Šlo je za osebno odločitev, ki nima povezave z nobenim dogodkom na tekmovanjih."

Težka kombinacija: starajoča se mama in lastne zdravstvene težave

Kot glavni razlog navaja družinske obveznosti. "Moja mama je stara 87 let in zdaj živi sama. V času sezone sem bil od doma skoraj vsak teden od srede do nedelje ali ponedeljka zvečer. Zdaj me doma potrebuje," pojasnjuje. Poleg tega se tudi sam sooča z zdravstvenimi težavami – pred kratkim je prestal operacijo kolena, jeseni ga čaka še ena: "Tudi to je vplivalo na mojo odločitev. Moram si vzeti čas za okrevanje."

Skakalni dresi so bili v pretekli zimi smučarskih skokov na tapeti. Foto: Guliverimage

Čeprav odhaja s položaja kontrolorja opreme, se iz FIS ne poslavlja povsem. "Vprašali so me, ali bi ostal vpleten v drugačnem obsegu. V prihodnji sezoni bom pomagal pri tehničnih pregledih, pozneje pa se morda vrnem kot tehnični delegat. Skoki so del mojega življenja in ne bom se jim odpovedal."

Sporno pravilo o kombinezonih, diskvalifikacija Slovenca

Ob koncu sezone je FIS uvedla novo pravilo, po katerem morajo tekmovalci kombinezone vrniti pol ure po skoku. To naj bi preprečilo manipulacije z opremo, a Kathol ni prepričan, da je to prava rešitev: "Zaradi tega ima organizator ogromno odgovornost. Kaj če se med prevozom zgodi nesreča? Kaj če se kombinezoni zmočijo ali izgubijo? In poleg tega – v pol ure lahko marsikaj spremeniš na kombinezonu."

Kot primer navaja dogodek iz Planice, kjer je bil eden od slovenskih skakalcev diskvalificiran (naj bi šlo za mladega Žigo Jančarja), ker je pred skokom sam zategnil kombinezon. "To vzame minuto ali dve. Zato sem skeptičen, ali to pravilo res rešuje problem." Christian Kathol bo ostal v skokih. Foto: Guliverimage

Kathol za strožje sankcije pri manipulacijah

Po njegovem mnenju je učinkovitejša pot strožje kaznovanje. "Če nekdo zavestno krši pravila, bi morale biti posledice resnejše kot samo diskvalifikacija na eni tekmi. Nekatere reprezentance imajo cele ekipe ljudi, ki razvijajo opremo. To postaja podobno dopingu, večna igra mačke in miši med FIS in ekipami."

O norveški aferi ostaja skrivnosten

Kar zadeva preiskavo manipulacij norveške reprezentance na svetovnem prvenstvu, ostaja zadržan: "Ne morem razkriti podrobnosti ali datuma objave poročila, a zagotavljam, da se FIS zelo resno posveča izboljšavam nadzora in preglednosti v prihodnje."