Poljski skakalec presenetil: trenira s Slovencem, stanuje v Ljubljani

Po zahtevni sezoni se je šele 21-letni skakalec odločil za veliko spremembo. Poljak Jan Habdas bo po novem treniral na samostojni poti po vodstvom slovenskega strokovnjaka Jureta Radlja. V pogovoru za skijumping.pl je izpostavil, da si želi novega zagona in svežega pristopa po dolgotrajni stagnaciji.

"Zimska sezona me je psihično povsem izčrpala. Kljub velikemu trudu ni bilo nobenega napredka. V določenem trenutku sem se vprašal, ali sem sploh še kos vsemu temu," je v pogovoru za skijumping.pl povedal 21-letni Jan Habdas.

Ključno vlogo pri njegovem preboju je odigral njegov oče, ki je tudi sicer močno vpet v šport. "Oče je uporabil svoje povezave, predlagal sodelovanje z Juretom Radljem in rekel, da bo on prevzel organizacijo. Sam si morda ne bi upal tako drastično spremeniti okolja, a ko sem dobil to priložnost, sem se odločil, da jo zagrabim. Nočem si očitati, da nisem poskusil."

Trening po novem – deloma v Sloveniji

Treningi bodo potekali v Sloveniji in na Poljskem, projekt pa v celoti financira Habdasov oče. "V Sloveniji sem dobil stanovanje, kjer bom preživel precej časa. Gre za svež začetek, po vseh razočaranjih in porazih je to nekaj, kar nujno potrebujem," je povedal Jan.

Jure Radelj bo bdel nad mladim poljskim skakalcem. Foto: Ana Kovač

Kljub novemu trenerskemu pristopu Habdas ostaja v okviru poljske smučarske zveze: "Nisem prekinil stikov z domačim sistemom, še vedno se lahko priključim skupinskim treningom. Vrata ostajajo odprta."

Novi trener, nova dinamika

Habdas je trenutno v Ljubljani, kjer je začel priprave in spoznavanje novega trenerja: "Jure me je že poznal. Takoj je bil za sodelovanje. Prepričan je bil, da lahko skupaj nekaj ustvariva. Delal je že z reprezentancami iz držav, kot so Turčija, Romunija, Južna Koreja, Kitajska in Kosovo. Ima izkušnje, ki mi lahko zelo koristijo."

Jan Habdas se veseli novega začetka. Foto: Guliverimage

Ob športu tudi študij

Habdas študira športno vzgojo na zasebni visoki šoli v Bielsko-Białi. Decembra bo dopolnil 22 let in si predvsem želi, da bi se ob novem strokovnem vodenju spet našel: "Vem, da je ta korak tvegan, a če ga ne bi naredil, bi mi bilo žal do konca življenja," je še dodal.