Po škandalu z goljufanjem s skakalnimi dresi na domačem svetovnem prvenstvu v Trondheimu Norveška še vedno išče novega glavnega trenerja. Vodja skokov Jan-Erik Aalbu je razkril, da želi imeti prihodnost trenerskega štaba razčiščeno do 1. junija. Medtem še vedno ni končana preiskava Mednarodne smučarske zveze (FIS).

Po škandalu s skakalnimi dresi so se nad norveškim skakanjem zgrnili temni oblaki. Glavni trener Magnus Bervig se je skupaj s pomočnikom Thomasom Lobbenom in krojačem Adrianom Liveltnom znašel v središču pozornosti, potem ko je v javnosti zaokrožil posnetek manipuliranja s skakalnimi dresi.

Vsi trije so bili nemudoma odstranjeni iz ekipe, rdečo luč pa so sprva prižgali tudi skakalcema Johannu Andreju Forfangu in Mariusu Lindviku. Pri njunih dresih je bil namreč prikrojen dodaten šiv, ki naj bi izboljšal skakalne lastnosti v fazi leta.

Vodja norveških skokov Jan-Erik Aalbu je bil vidno šokiran nad dogodki na domačih tleh in se vse odtlej trudi, da bi z norveških skokov vsaj nekoliko spral črn madež. Prav tako je njegova naloga, da poišče novega trenerja za prihodnjo sezono.

"O tem ne morem govoriti"

Pogodba z Bervigom se je po sezoni formalno iztekla, pred škandalom pa je Aalbu z njim nameraval podaljšati sodelovanje. A se kaj takega po tovrstni polomiji ne bo zgodilo. Kot poroča norveški Dagbladet, prvi mož norveških skokov ne želi komentirati tega, je pa mediju poslal sporočilo: "O tem ne morem govoriti, ker gre za kadrovsko zadevo. Kot sem že povedal, vse mora biti urejeno najkasneje do 1. junija. Vendar dvomim, da bo preiskava do takrat končana."

Magnus Brevig je suspendiran. Foto: Guliverimage

Na dodatno vprašanje, zakaj točno 1. junij, je Aalbu pristavil: "Morda še ne bo vse razjasnjeno, ampak moja glava si takrat želi jasnosti."

Ker je pred vrati olimpijska sezona, je zelo pomembno, da bi skakalci začeli priprave za naslednjo zimo, a nad ekipo visi Damoklejev meč. Ni še namreč jasno, kakšne kazni bo sprejela Mednarodna smučarska zveza Fis, prav tako še ni končana preiskava zaplenjenih skakalnih dresov, ki so jih pregledovali v Zürichu.

Veliko vprašanj, odgovorov malo

Morda bomo dobili nove odgovore ta teden, ko bo v Villamouri na Portugalskem zasedanje odborov FIS, kjer bodo govorili o koledarjih, spremembah pravil in aktualnih temah. Na tapeti bo zagotovo tudi norveški tabor.

In kdo bi lahko bil glavni trener Norvežanov? Ugibanj je veliko, jasno pa je eno. Bine Norčič to ne bo. Slovenski strokovnjak, ki so ga po aferi skušali poslati v ring kot gasilca požara, je sprejel ponudbo švicarske reprezentance.

Norvežane je do konca pretekle sezone nato vodil Anders Fannemel, ki naj ne bi prejel še nobene ponudbe. V norveških krogih se omenja tudi ime nekdanjega odličnega skakalca Roarja Ljokelsoya.