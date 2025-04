Pred olimpijsko sezono so se v češki skakalni reprezentanci zgodile trenerske spremembe. Slovenska trenerja Gaj Trček in Jure Šinkovec se tako po dveh letih poslavljata, trenerske vajeti pa prevzema legendarni češki skakalec Jaroslav Sakala, ki je v preteklosti deloval tudi v Sloveniji.

"Jaroslav Sakala ima bogate izkušnje z delom z žensko reprezentanco, osem let je bil trener tudi v ljubljanskem klubu Ilirija, kjer je pomagal pri razvoju olimpijskih medalistov Urše Bogataj in Lovra Kosa. Nazadnje je bil glavni trener v mladinskem športnem centru v Frenštatu," so besede športnega direktorja češke reprezentance v smučarskih skokih Filipa Sakale, sicer Jaroslavovega sina, povzeli pri skijumping.pl.

Gaj Trček Foto: www.alesfevzer.com

"Čas je, da obnovimo sistem smučarskih skokov na Češkem, ki bo temeljil na domačih trenerjih. Po našem mnenju je to edini način za ustvarjanje trajnih temeljev, ki bodo češkim smučarjem skakalcem omogočili vrnitev na svetovni vrh," menijo pri Češki smučarski zvezi.

"Moj cilj je podpreti češke trenerje s svojimi izkušnjami, tako iz skakalne kot iz trenerske kariere doma in v tujini," je ob tem dejal Sakala.

"Čeprav zadnja sezona z našega vidika ni bila optimalna, ne moremo prezreti prispevka k vrnitvi Romana Koudelke. Skupaj z Juretom sta nam dala obsežno znanje, za kar smo jima zelo hvaležni. Obema želimo veliko uspehov v nadaljnji karieri," pa je ob slovesu o slovenskemu duetu dejal predsednik sekcije smučarskih skokov češke smučarske zveze Vit Haček.

V zadnji sezoni svetovnega pokala je Koudelka kot edini Čeh osvojil peščico točk (tri) v svetovnem pokalu.