Četrtek, 21. 8. 2025, 8.24
Teniški globus, 21. avgust
Alycia Parks izločila prvo nosilko Emmo Navarro
V osmini finala WTA 500 v Monterreyju je Američanka Alycia Parks s 4:6, 6:3, 6:2 presenetila prvo nosilko, rojakinjo Emmo Navarro.
Monterrey, WTA 500 (914.005 evrov):
- osmina finala:
Alycia Parks (ZDA) - Emma Navarro (ZDA/1) 4:6, 6:3, 6:2;
Rebecca Šramkova (Slk) - Leylah Fernandez (Kan/7) 2:6, 6:3, 6:2;
Dijana Šnajder (Rus/3) - Kamila Rahimova (Rus) 7:6 (3), 6:1;
Elise Mertens (Bel/5) - Donna Vekić (Hrv) 6:3, 6:3;
Antonia Ružić (Hrv) - Elisabetta Cocciaretto (Ita) 7:6 (2), 2:6, 6:0;
Marie Bouzkova (Češ) - Beatriz Haddad Maia (Bra/4) 6:3, 6:4;
Linda Noskova (Češ/6) - Tatjana Maria (Nem) 6:3, 6:2;
Winston Salem, ATP 250 (681.980 evrov):
- osmina finala:
Bu Yunchaokete (Kit) - Mariano Navone (Arg) 6:4, 6:4;
Botic van de Zandschulp (Niz) - Sebastian Baez (Arg/10) 0:6, 6:1, 6:4;
Hamad Međedović (Srb) - Gabriel Diallo (Kan/4) 6:4, 6:2;
Giovanni Mpetshi Perricard (Fra/9) - Alexandre Müller (Fra/8) 6:3, 6:2;
Sebastian Korda (ZDA/11) - Kamil Majchrzak (Pol) 6:7 (3), 6:3, 6:4;
Miomir Kecmanović (Srb/13) - Luciano Darderi (Ita/3) 6:3, 6:1;
Jaume Munar (Špa/12) - Lorenzo Sonego (Ita/5) 4:6, 6:4, 6:1;
Marton Fucsovics (Mad) - Roberto Bautista (Špa/14) 6:4, 6:3;
Cleveland, WTA 250 (235.000 evrov):
- četrtfinale:
Anastazija Zaharova (Rus) - Eva Lys (Nem), brez boja.