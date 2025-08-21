Monterrey, WTA 500 (914.005 evrov):

- osmina finala:

Alycia Parks (ZDA) - Emma Navarro (ZDA/1) 4:6, 6:3, 6:2;

Rebecca Šramkova (Slk) - Leylah Fernandez (Kan/7) 2:6, 6:3, 6:2;

Dijana Šnajder (Rus/3) - Kamila Rahimova (Rus) 7:6 (3), 6:1;

Elise Mertens (Bel/5) - Donna Vekić (Hrv) 6:3, 6:3;

Antonia Ružić (Hrv) - Elisabetta Cocciaretto (Ita) 7:6 (2), 2:6, 6:0;

Marie Bouzkova (Češ) - Beatriz Haddad Maia (Bra/4) 6:3, 6:4;

Linda Noskova (Češ/6) - Tatjana Maria (Nem) 6:3, 6:2;

Winston Salem, ATP 250 (681.980 evrov):

- osmina finala:

Bu Yunchaokete (Kit) - Mariano Navone (Arg) 6:4, 6:4;

Botic van de Zandschulp (Niz) - Sebastian Baez (Arg/10) 0:6, 6:1, 6:4;

Hamad Međedović (Srb) - Gabriel Diallo (Kan/4) 6:4, 6:2;

Giovanni Mpetshi Perricard (Fra/9) - Alexandre Müller (Fra/8) 6:3, 6:2;

Sebastian Korda (ZDA/11) - Kamil Majchrzak (Pol) 6:7 (3), 6:3, 6:4;

Miomir Kecmanović (Srb/13) - Luciano Darderi (Ita/3) 6:3, 6:1;

Jaume Munar (Špa/12) - Lorenzo Sonego (Ita/5) 4:6, 6:4, 6:1;

Marton Fucsovics (Mad) - Roberto Bautista (Špa/14) 6:4, 6:3;

Cleveland, WTA 250 (235.000 evrov):

- četrtfinale:

Anastazija Zaharova (Rus) - Eva Lys (Nem), brez boja.