Carlos Alcaraz je zmagovalec teniškega turnirja ATP masters 1000 v Cincinnatiju. V finalu je drugopostavljeni Španec premagal prvega igralca sveta Jannika Sinnerja s 5:0 v prvem nizu, potem pa je Južnotirolec predal dvoboj zaradi bolezni. V ženski konkurenci je slavila Poljakinja Iga Swiatek.

Težko pričakovani finale v Cincinnatiju, kjer sta se pomerila trenutno najboljša igralca sveta, je trajal le 23 minut. Vidno utrujeni Jannik Sinner je zdržal do 0:5, potem pa ni mogel več in je po posvetu s sodnikom dvoboj s Carlosom Alcarazom predal. Njun finalni dvoboj je bil sicer ponovitev zaključnega obračuna na Roland Garrosu in v Wimbledonu, prvega je dobil Španec, drugega Italijan.

Jannik Sinner in Carlos Alcaraz Foto: Reuters "Hvala, da ste prišli, ampak zaradi bolezni se res počutim še slabše kot včeraj, komaj stojim pokonci. Upam, da razumete. S Carlosom sva tekmeca in tudi prijatelja, hvala vsem za podporo, žal mi je, da sem vas razočaral, a tudi to se včasih zgodi," je po dvoboju dejal Sinner. "To ni način, na katerega bi želel dobiti lovoriko. Verjamem, da se bo Jannik vrnil še boljši in močnejši. Rad bi se zahvalil svoji ekipi, za mano je naporen teden, a mi je pomagalo tudi vzdušje, vsi so me podpirali, res sem užival," pa je dejal zmagovalec.

Alcaraz in Sinner sta to sezono igrala za lovoriko tudi v Rimu, Italijan je svojo zadnjo zmago osvojil prejšnji mesec v All England Clubu. Sinner je imel priložnost postati prvi igralec po Švicarju Rogerju Federerju v sezonah 2014 in 2015, ki je v Cincinnatiju osvojil dva zaporedna naslova, a ostaja pri lanski zmagi. Alcaraz je igral v svojem drugem finalu v Cincinnatiju in prvič zmagal, potem ko je leta 2023 izgubil proti Srbu Novaku Đokoviću.

Swiatek ugnala Paolini

V ženskem finalu je nekdanja številka ena Iga Swiatek premagala italijansko tekmico Jasmine Paolini. Poljakinja je uvodni set dobila s 7:5, drugega pa s 6:4.

Šestkratna zmagovalka turnirjev za grand slam v posamični konkurenci je z 11. zmago v karieri na ravni WTA 1000 dosegla tudi rekordni 13 naslov, ta dosežek je imela doslej v lasti le Serena Williams. Štiriindvajsetletnica je svojo prebojno trofejo v Wimbledonu sedaj podkrepila z naslovom na turnirju na ameriškem srednjem zahodu in se z veliko samozavestjo po 24. naslovu v karieri odpravlja na zadnji grand slam sezone, odprto prvenstvo ZDA. Iga Swiatek se veseli lovorike Cincinnatija. Foto: Reuters

Swiatek se je prav tako približala na 500 točk zaostanka trenutno prvi igralki sveta, Belorusinji Arini Sabalenki, vodstvo na vrhu lestvice WTA pa bo verjetno v igri že na odprtem prvenstvu ZDA, ki se bo začelo v nedeljo.

Poljakinja se je na prejšnjih dveh izdajah Cincinnatija dvakrat zaustavila v polfinalu, zdaj pa ima pred seboj le še kanadski turnir, kjer se na turnirju 1000 ni uvrstila v finale. V tokratni zaključni partiji, ki je trajala nekaj manj kot dve uri, je bilo 16 priložnosti za break, pri čemer je poljska zmagovalka izkoristila šest od desetih, medtem ko jih je Paolini težko izkoriščala.

Swiatek je sicer začela slabo, saj je izgubila servis in zaostajala z 0:3. Toda to je bilo le začasno, saj je nekdanja prva igralka takoj začela preobrat. Odgovorila je z dvema odvzetima servisa in povedla s 5:3. Toda Paolini si je v deseti igri priborila še en odvzem začetnega udarca, ko je rešila žogico in izenačila na 5:5.

Paolini je takoj zatem izgubila servis za 5:6 in nasprotnici dala priložnost, da odigra le še eno igro. Poljakinja je po slabi uri na igrišču osvojila prvi niz s 7:5. Drugi niz je bil kot na vrtiljaku, saj sta si igralki izmenjali odvzeme servisov, preden je Swiatek rešila dve žogici na svoj servis in povedla s 5:3. Nato je dve igri kasneje uspešno servirala za zmago v nizu in na tekmi.

Cincinnati, masters ATP 1000 (7.915.693 evrov), finale:

Carlos Alcaraz (Špa/2) - Jannik Sinner (Ita/1) 5:0 - predaja.



Cincinnati, WTA 1000 (4.436.419 evrov), finale:

Iga Swiatek (Pol/3) - Jasmine Paolini (Ita/7) 7:5, 6:4