Trebanjci zanesljivi v Črni gori, Celjani poraženi v Novem Sadu

Rokometaši trebanjskega Trima so na prvi tekmi 3. kroga evropskega pokala v Črni gori premagali Budvansko Rivijero s 33:23 (11:10). Povratna tekma bo 22. novembra v Mokronogu. Tekmo tretjega kroga je danes odigralo tudi Celje, ki pa je na gostovanju v Novem Sadu doživelo poraz proti Vojvodini z 32:34. Povratna tekma bo 22. novembra v knežjem mestu.

Zasedba iz Trebnjega je z odliko opravila svojo prvo nalogo na poti med 16 najboljših ekip v evropskem pokalu. V Budvi je visoko zmagala in ima lep kapital v golih pred povratnim dvobojem v Mokronogu.

Budvanska Rivijera - Trimo Trebnje 23:33 (10:11) Mediteranski Centar, gledalcev 820, sodnici: Ilieva in Karbeska (obe Severna Makedonija).



Budvanska Rivijera: Miljenović, J. Medojević, Vučić, Vega Cordova, Maslovar, Kapisoda, B. Glendža, Vujović 1, A. Glendža 7, G. Andjelić, B. Andjelić 4, Krivokapić 2, Lončar 4, Mrvaljević 3, A. Medojević 1, Ivanović 1.



Trimo Trebnje: Lesjak, Šalamon 1, Avdić 5 (2), Didovič 1, Pavlović 1, Jurečič 6 (1), Kresal, Kotar 3, Pavlović 2, Guček, Grmšek 5, Grbić 4 (1), Cingesar 1, Majstorović 2, Smolič 2, Vujadinović.



Sedemmetrovke: Budvanska Rivijera -, Trimo Trebnje 8 (4).

Izključite: Budvanska Rivijera 8, Trimo Trebnje 2 minuti.

Rdeči karton: /.

Dolenjci so po uvodnem zaostanku 0:3 hitro strnili svoje vrste in znižali na 2:3. V 19. minuti so ujeli gostitelje in izenačili na 7:7, v prvi polovici tekme pa so največ vodili za tri gole (11:8).

Izbranci velenjskega trenerja na klopi Trima Branka Tamšeta so najboljše prihranili za drugi polčas, ko so v vseh elementih igre zasenčili Črnogorce. Med 34. in 40. minuto so naredili delni izid 6:0 in povedli z 19:13, lepo prednost v golih pa nato le še oplemenitili in dosegli visoko zmago v znanem črnogorskem letoviškem mestu.

V dolenjski zasedbi je bil najbolj učinkovit Jan Jurečič s šestimi goli, po enega manj sta dosegla Eldas Avdić in Timotej Grmšek.

Celjani v prelomnih trenutkih niso zdržali pritiska

Celjani so imeli v prvem polčasu škarje in platno v svojih rokah. Z disciplinirano in preudarno igro so imeli Novosadčane pod rezultatskim nadzorom, nekajkrat so si priigrali šest golov prednosti - prvič v 20. minuti (13:7), nazadnje pa šest minut kasneje (19:13).

Vojvodina - Celje Pivovarna Laško 34:32 (17:20) Dvorana Slana Bara, gledalcev 1536, sodnika: Horvath in Marton (oba Madžarska). Vojvodina: Saldacenka, Vorkapić 5, Radenković, Milić 2, Mileta, Vukovljak, Stankov 2, Pušica 2, Čabrilo 7, Radjenović 1, Srdanović 5, Enomoto 3, Predović 2, Dodić 4, Dizdar, Jovanović 1. Celje Pivovarna Laško: Češek, M. Mlakar, Gaberšek, Perić 1, Mazej 1, Bognar, Grabar, Anžič 7, Marguč 8, Jelen, Onufrijenko 1, Milićević 6, Makuc 2, Korošec 1, Ž. Mlakar 3, Rakita 2. Sedemmetrovke: Vojvodina 2 (2), Celje Pivovarna Laško 6 (4).

Izključite: Vojvodina 10, Celje Pivovarna Laško 4 minute.

Rdeči karton: /.

V nadaljevanju je dokaj mlada in neizkušena zasedba iz knežjega mesta igrala po sistemu toplo-hladno in Vojvodini dopustila, da je do konca prvega polčasa prepolovila visok zaostanek (17:20), v začetku drugega pa ji je povsem zadihala za ovratnik (19:20).

Izbranci Klemena Luzarja v prelomnih trenutkih dvoboja niso zdržali permanentnega pritiska domačih rokometašev. V glavnem mestu Vojvodine so izgubili, a imajo aktiven izid pred povratnim obračunom v Zlatorogu.

V celjski ekipi je bil najučinkovitejši Mai Marguč z osmimi goli. Aljuš Anžič je dosegel sedem, Uroš Milićević pa šest zadetkov.

