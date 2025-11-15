Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
STA

Sobota,
15. 11. 2025,
20.02

Evropski Pokal EHF Trimo Trebnje

Sobota, 15. 11. 2025, 20.02

30 minut

Evropski pokal v rokometu, 3. krog

Trebanjci zanesljivi v Črni gori, Celjani poraženi v Novem Sadu

STA

Jan Jurečič, Trimo Trebnje | Jan Jurečič je bil najboljši strelec dolenjske zasedbe. | Foto Luka Kotnik

Jan Jurečič je bil najboljši strelec dolenjske zasedbe.

Foto: Luka Kotnik

Rokometaši trebanjskega Trima so na prvi tekmi 3. kroga evropskega pokala v Črni gori premagali Budvansko Rivijero s 33:23 (11:10). Povratna tekma bo 22. novembra v Mokronogu. Tekmo tretjega kroga je danes odigralo tudi Celje, ki pa je na gostovanju v Novem Sadu doživelo poraz proti Vojvodini z 32:34. Povratna tekma bo 22. novembra v knežjem mestu.

RK Celje Pivovarna Laško
Sportal Celjani in Trebanjci zanesljivo čez mednarodno oviro

Zasedba iz Trebnjega je z odliko opravila svojo prvo nalogo na poti med 16 najboljših ekip v evropskem pokalu. V Budvi je visoko zmagala in ima lep kapital v golih pred povratnim dvobojem v Mokronogu.

Budvanska Rivijera - Trimo Trebnje 23:33 (10:11)

Mediteranski Centar, gledalcev 820, sodnici: Ilieva in Karbeska (obe Severna Makedonija).

Budvanska Rivijera: Miljenović, J. Medojević, Vučić, Vega Cordova, Maslovar, Kapisoda, B. Glendža, Vujović 1, A. Glendža 7, G. Andjelić, B. Andjelić 4, Krivokapić 2, Lončar 4, Mrvaljević 3, A. Medojević 1, Ivanović 1.

Trimo Trebnje: Lesjak, Šalamon 1, Avdić 5 (2), Didovič 1, Pavlović 1, Jurečič 6 (1), Kresal, Kotar 3, Pavlović 2, Guček, Grmšek 5, Grbić 4 (1), Cingesar 1, Majstorović 2, Smolič 2, Vujadinović.

Sedemmetrovke: Budvanska Rivijera -, Trimo Trebnje 8 (4).
Izključite: Budvanska Rivijera 8, Trimo Trebnje 2 minuti. 
Rdeči karton: /.

Dolenjci so po uvodnem zaostanku 0:3 hitro strnili svoje vrste in znižali na 2:3. V 19. minuti so ujeli gostitelje in izenačili na 7:7, v prvi polovici tekme pa so največ vodili za tri gole (11:8).

Izbranci velenjskega trenerja na klopi Trima Branka Tamšeta so najboljše prihranili za drugi polčas, ko so v vseh elementih igre zasenčili Črnogorce. Med 34. in 40. minuto so naredili delni izid 6:0 in povedli z 19:13, lepo prednost v golih pa nato le še oplemenitili in dosegli visoko zmago v znanem črnogorskem letoviškem mestu.

V dolenjski zasedbi je bil najbolj učinkovit Jan Jurečič s šestimi goli, po enega manj sta dosegla Eldas Avdić in Timotej Grmšek.

Celjani v prelomnih trenutkih niso zdržali pritiska

Celjani so imeli v prvem polčasu škarje in platno v svojih rokah. Z disciplinirano in preudarno igro so imeli Novosadčane pod rezultatskim nadzorom, nekajkrat so si priigrali šest golov prednosti - prvič v 20. minuti (13:7), nazadnje pa šest minut kasneje (19:13).

Vojvodina - Celje Pivovarna Laško 34:32 (17:20)

Dvorana Slana Bara, gledalcev 1536, sodnika: Horvath in Marton (oba Madžarska).

Vojvodina: Saldacenka, Vorkapić 5, Radenković, Milić 2, Mileta, Vukovljak, Stankov 2, Pušica 2, Čabrilo 7, Radjenović 1, Srdanović 5, Enomoto 3, Predović 2, Dodić 4, Dizdar, Jovanović 1.

Celje Pivovarna Laško: Češek, M. Mlakar, Gaberšek, Perić 1, Mazej 1, Bognar, Grabar, Anžič 7, Marguč 8, Jelen, Onufrijenko 1, Milićević 6, Makuc 2, Korošec 1, Ž. Mlakar 3, Rakita 2.

Sedemmetrovke: Vojvodina 2 (2), Celje Pivovarna Laško 6 (4).
Izključite: Vojvodina 10, Celje Pivovarna Laško 4 minute.
Rdeči karton: /.

V nadaljevanju je dokaj mlada in neizkušena zasedba iz knežjega mesta igrala po sistemu toplo-hladno in Vojvodini dopustila, da je do konca prvega polčasa prepolovila visok zaostanek (17:20), v začetku drugega pa ji je povsem zadihala za ovratnik (19:20).

Izbranci Klemena Luzarja v prelomnih trenutkih dvoboja niso zdržali permanentnega pritiska domačih rokometašev. V glavnem mestu Vojvodine so izgubili, a imajo aktiven izid pred povratnim obračunom v Zlatorogu.

V celjski ekipi je bil najučinkovitejši Mai Marguč z osmimi goli. Aljuš Anžič je dosegel sedem, Uroš Milićević pa šest zadetkov.

RK Celje Pivovarna Laško : RK Gorenje Velenje
Sportal Visoki zmagi Slovana in Celja, tesna za Gorenje
Evropski Pokal EHF Trimo Trebnje
