Narodni dom Ljubljana do naslova pokalnih prvakinj

V Ljubljani je danes potekal pokal Slovenije v ritmični gimnastiki v individualnih sestavah, kjer so se dekleta pomerile kot ekipa. V absolutni kategoriji je naslov ponovno ubranil Narodni dom Ljubljana, ki sta ga zastopali Alja Ponikvar in Dora Valant.

V Gimnastičnem centru Ljubljana so se danes zbrale slovenske tekmovalke v ritmični gimnastiki brez aktualne državne prvakinje v mnogoboju Brigite Krašovec in aktualne podprvakinje v mnogoboju Ele Polak, ki sta nastop odpovedali zaradi poškodbe.

S skupno 95,900 zbranimi točkami v absolutni kategoriji 1. skupine je slavila ekipa domačega kluba Narodni dom Ljubljana. Ekipo sta zastopali Dora Valant in mladinska evropska podprvakinja Alja Ponikvar.

Ponikvar, ki je spomladanski del sezone izpustila zaradi poškodbe stopalnice, je za svojo sestavo z obročem prejela oceno 27,250. To je bila tudi najvišja ocena tekmovanja. Za sestavo s kiji, v kateri je na mladinskem evropskem prvenstvu osvojila srebrno medaljo, pa je zbrala visokih 26,750 točke.

Valant, ki je letos Slovenijo zastopala na evropskem prvenstvu, se je predstavila s trakom in prejela oceno 23,550 ter z žogo za 18,350 točke.

Dora Valant, ki je letos Slovenijo zastopala na evropskem prvenstvu, se je predstavila s trakom in prejela oceno 23,550 ter z žogo za 18,350 točke. Foto: Grega Valančič

Drugo in tretje mesto osvojili ...

Drugo mesto z 9,300 točke zaostanka je osvojila ekipa TiM (86,600 točke) v postavi Elizabeta Havryliv, Zala Strel in Brina Namurš.

Havryliv je tekmovala z obročem in trakom. Za sestavo z obročem je prejela 26,400 točke. V sestavi s trakom je zbrala 24,100 točke, kar je bila najvišja ocena za sestavo s trakom. Njena klubska sotekmovalka Strel je z žogo prispevala 15,750 točke, Brina Namurš s kiji pa 20,350.

Tretje mesto je osvojila ekipa Favorit v postavi Zara Povoden, Asja Pučnik in Elli Cof. Povoden je z obročem zbrala 21,050 točke in s trakom 19,950. Pučnik je s kiji prispevala 20,750 točke, Cof pa z žogo 22,250 za skupno 84,000 točke.

Sočasno je izjemoma potekal tudi pokal Slovenije v skupinskih sestavah, parih in trojicah, kjer je v absolutni kategoriji v obveznem rekvizitu slavila mešana ekipa iz društva Narodni dom Ljubljana in TiM. V rekvizitu po izbiri sta naslov osvojila mešana ekipa iz društva Moste in Šiška.

Videlo se je, da so telovadke v prehodnem obdobju

"Zadnje nacionalno tekmovanje te sezone je za nami. Pri nastopih se je videlo, da smo v prehodnem obdobju v novo sezono, saj so dekleta delala večje napake. Kljub napakam pa se je odvil zanimiv boj za prvo mesto v vseh kategorijah, saj se do zadnjega ni vedelo, katera ekipa bo osvojila naslov," je po tekmovanju dejala predsednica strokovnega odbora za ritmično gimnastiko Alena Jakubovskaja.

"Veseli me, da imamo kar lepo število tekmovalk, je pa seveda škoda, da vseeno ni nekaterih punc, ki bi še nekoliko dvignile kakovost tekmovanja," je še dodala predsednica strokovnega odbora.

