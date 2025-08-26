Darja Varfolomeev potrdila primat najboljše, Alja Ponikvar

Darja Varfolomeev je na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki potrdila primat najboljše. Nemka je vzpon začela na SP 2023, kjer je osvojila pet naslovov, v Parizu 2024 je postala olimpijska prvakinja, zdaj v Rio de Janeiru pa je osvojila štiri posamične naslove. V Braziliji je prvenec med članicami uspešno prestala tudi Alja Ponikvar.

Po zmagoslavnem nastopu na SP s štirimi zlatimi medaljami - v mnogoboju ter finalih z žogo, s kiji in trakom - si je 18-letna Varfolomeev želela doživeti več kot le veličastno vzdušje v olimpijski dvorani Carioca 1 v Riu. "Brazilijo bom gledala le še tri dni. Navijači so zelo nori in zelo prijazni," je po slavju dejala olimpijska prvakinja.

V olimpijski prestolnici iz leta 2016 je tekmovalka Schmidna znova zasenčila tekmice. S skupno 11 naslovi na SP se je povzpela na četrto mesto večne lestvice najuspešnejših ritmičark v zgodovini. Varfolomeev v Riu naslova ni osvojila le z obročem, kjer je med pirueto izgubila ravnotežje.

"Na žalost je prišlo do napake z roko na obroču," je potožila najboljša nemška športnica leta 2024, ki je skupaj z reprezentančno kolegico, prav tako v Rusiji rojeno Anastazijo Simakovo in s skupinsko sestavo prvič v zgodovini osvojila še ekipni naslov za Nemčijo.

S petimi zlatimi kolajnami je Varfolomeev postavila visoke standarde za naslednje SP, ki bo avgusta prihodnje leto v Frankfurtu na Majni.

Nemčija je bila tako s šestimi kolajnami - štiri zlate je prispevala Varfolomeev, Simakova je dodala bron z obročem, en naslov je ekipni - najuspešnejša država SP. Bolgarija je bila druga na lestvici medalj s skupno petimi - s štirimi srebrnimi in eno bronasto.

Italija in Ukrajina sta si delili tretje mesto na lestvici medalj s po eno zlato in z dvema bronastima medaljama.

V Riu je krst v članski kategoriji uspešno prestala tudi komaj 16-letna Ponikvar, lanska mladinska evropska podprvakinja s kiji. Na rekordnem SP, kjer je nastopilo več kot 300 tekmovalk iz kar 76 držav, je premiero končala na 46. mestu v mnogoboju, čeprav se je na prvenstvo začela pripravljati šele sredi maja, tako da ni bila v optimalni formi.

Foto: Guliverimage

Obetavna Slovenka je bila namreč več kot pol leta zunaj pogona zaradi zloma stopalnice, po januarskem prehodu v člansko kategorijo pa je bilo prav SP njena prva velika tekma po resni poškodbi.

"Z nastopi sem zadovoljna. Seveda so bile kakšne napake in nekatere elemente znam izvesti bolje, vendar mi to daje dodatno motivacijo, da treniram še več in naslednjič pokažem več. V dvorani je bilo vzdušje na vrhuncu, kar mi je pomagalo, da sem na tepihu uživala. Svetovno prvenstvo se mi zdi neverjetna izkušnja, zato sem zelo hvaležna, da sem se lahko zastopala Slovenijo v Riu," je svoje prvo SP ocenila Ponikvar.

V tekmovanju skupinskih sestav so zgodovinski naslov osvojile Japonke, ki so slavile pred Brazilkami. Te so pred domačimi navijači prav tako osvojile prvo, zgodovinsko kolajno na 41 mundialih doslej.