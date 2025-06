Tajsija Onofričuk evropska prvakinja, Brigiti Krašovec posebna nagrada

Tajsija Onofričuk (117,800 točke) je na evropskem prvenstvu v ritmični gimnastiki osvojila prvi mnogobojski naslov. Mlada Ukrajinka je zmagala pred branilko naslova, Bolgarko Stiliano Nikolovo (116,700). Slovenki Brigita Krašovec in Ela Polak sta po napakah ostali brez finala, je pa Krašovec prejemnica posebne nagrade krovne evropske zveze UEG.

Evropska gimnastična zveza (UEG) na vsakem prvenstvu stare celine podeli posebno nagrado tako v športni kot ritmični gimnastiki z imenom "zvezdni utrinek". Nagrada poudarja izjemna potovanja telovadcev, telovadk in ritmničark in prikazuje njihovo vztrajnost, predanost športu in vpliv.

Cilj nagrade je navdihniti bodoče športnike in širšo javnost z zgodbami teh posameznikov in letos je nagrado prejela 21-letna Krašovec. Slovenka ritmiko trenira od leta 2008, vzporedno pa z enako predanostjo trenira tudi ples, kjer je bila dvakrat svetovna prvakinja v showdanceu.

Ljubljančanka že zdaj svoje znanje predaja mlajšim, sestavlja tekmovalne sestave, pomagala je tudi nekaterim ritmičarkam, ki tekmujejo na letošnjem EP, so v obrazložitvi med drugim zapisali pri UEG.

"Hvaležna sem že za samo za nominacijo. Do zadnjega trenutka nisem vedela, da sem jaz nagrajenka letošnjega EP. Mislila sem, da bomo tam vsi nominiranci, tako da sem bila zelo presenečena. Hvaležna sem, da so se odločili nagraditi prav mene, še kar težko verjamem," je bila v prvem odzivu za Gimnastično zvezo Slovenije presenečena Krašovec.

Bronasto kolajno je v današnjem finalu mnogoboja osvojila olimpijska prvakinja, Nemka Darja Varfolomeev (115,150). Varovanki Julije Raskine iz Schmidna, ki je v Parizu osvojila olimpijski naslov, so tokrat napake z obročem in žogo preprečile, da bi končno osvojila evropski mnogobojski naslov, ki ga doslej še nima.

"Ob napaki sem si rekla le, kar se zgodi, se zgodi. Zdaj se tako ali tako ne moreš več boriti za medaljo, samo uživaj v tekmovanju in naredi, kar lahko," je dejala Varfolomeev, ki jo je takšna miselnost vseeno popeljala do brona kot na lanskem prvenstvu stare celine.

Tik za stopničkami je končala dosedanja petkratna svetovna in petkratna evropska prvakinja, bronasta z olimpijskih iger v Parizu Italijanka Sofia Raffaeli, s petim mestom pa je navdušila komaj 18-letna Slovenka Tara Dragaš, ki živi in trenira v Italiji in tudi zastopa italijanske barve.

Finali s posameznimi rekviziti so na sporedu v nedeljo.