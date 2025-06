Brigita Krašovec na dobri poti do finala mnogoboja

Brigita Krašovec (51,600 točke) je uspešno začela kvalifikacijske nastope z obročem in žogo na evropskem prvenstvu v ritmični gimnastiki v Tallinnu. Državna prvakinja je po prvem dnevu na 18. mestu. Več težav je imela druga Slovenka Ela Polak (45,450), ki je po velikih napakah v obeh sestavah ta čas na 48. mestu.

"Če bi današnje nastope ocenjevala od ena do deset, bi si prisodila nekje oceno šest in pol. Nad pet, ker je bilo uspešno v smislu, da ni nič padalo pop tleh. Je bilo pa zelo očitno, da sem delala malo prestrašeno in z rezervo," je za krovno slovensko zvezo po uspešnih uvodnih nastopih povedala 21-letna Ljubljančanka.

"V obeh rekvizitih sem vse ujeme naredila 'na sigurno', namesto da bi lovila s tveganjem, kot je originalno mišljeno v sestavah. Za to mi je po eni strani žal, po drugi sem pa vesela, da posledično ni nič padlo. Zadovoljna sem z določenimi obrati in z artistiko," je svoje današnje predstave še ocenila Krašovec.

Prvi dan je na vrhu končala Bolgarka Stiliana Nikolova (57,950 točke) pred Ukrajinko Tajsijo Onofričuk (57,700) in Italijanko Sofio Raffaeli (57,550).

Krašovec se veseli jutrišnjega nastopa s trakom

Olimpijska prvakinja Nemka Darja Varfolomeev je sicer prejela najvišjo oceno prvega dne; za sestavo z obročem so jo sodnice nagradile z okroglimi 30 točkami, vendar je uvodni dan nastopila le z enim rekvizitom.

V petek sledi drugi dan kvalifikacij, ko se bo Ela Polak na popravnem izpitu predstavila s kiji in trakom, Brigita Krašovec s trakom, svoj premierni nastop na prvenstvih stare celine pa bo s kiji opravila tudi Dora Valant.

"Veselim se jutrišnjega nastopa s trakom in želim si ga 'oddelati', tako kot ga znam, po najboljših močeh in pustiti dober vtis," je svoje želje pred drugim dnevom kvalifikacij razgrnila Krašovec.