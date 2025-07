Slovenci po visokem porazu ostali brez polfinala

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let lovi je ostala brez uvrstitve v polfinale evropskega prvenstva. Slovenci so v četrtfinalu z 58:80 klonili proti Franciji.

Slovenska izbrana vrsta do 18 let proti Franciji ni imela realnih možnosti. Francozi so v prvi četrtini že slabe štiri minute pred koncem prvič na srečanju povedli z dvomestno razliko (18:8), Slovenci pa se zatem niso več uspeli približati. Ob koncu prvih desetih minut so zaostajali s 13:25, ob polčasu pa že s 27:47. Francija je nato do konca nadzorovala potek srečanja in brez težav prišla do visoke zmage z 80:58.

V slovenski izbrani vrsti sta le dva košarkarja dosegla dvomestno število točk. Mark Morano Mahmutović je dosegel 19 točk (4/6 za 3), Stefan Joksimović pa 13.

Slovenci so sicer v sredo v osmini finala s kar 103:72 nadigrali Grčijo. Varovanci Domna Zevnika, ki bo po koncu prvenstva okrepil tudi strokovni štab članske reprezentance, so pred tem v skupinskem delu zasedli drugo mesto. Najprej so s 105:52 nadigrali Belgijo, zatem so z 69:97 klonili pred Španijo, nato pa s 93:76 zaustavili še Latvijo. V osmini finala jih je tako čakal obračun s tretjo najboljšo ekipo skupine C, Grčijo, ki je bila enakovreden tekmec le v prvem polčasu.

Francozi so v boju za četrtfinale s 76:72 premagali Bolgarijo, skupinski del pa so končali brez poraza.

EP do 18 let, četrtfinale

Četrtek, 31. julij:

Reprezentanca do 18 let: Samed Grošić, Lovro Strnad, Stefan Joksimović, Ian Lazarevski, Maks Ciperle, Lovro Faganel, Lian Boisa, Leon Jereb, Mark Morano Mahmutović, Lovro Lapajne, Taij Pesjak, Jazon Krošelj. Selektor: Domen Zevnik