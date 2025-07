Slovenska košarkarska reprezentanca nadaljuje priprave na letošnji EuroBasket. V luči trenutnega dogajanja odmevata predvsem odpovedi Vlatka Čančarja in Josha Neba. "Sicer so to precej pozne odpovedi, zato je to nadomestiti ali spremeniti zelo težko, a kot sem rekel, imamo druga orožja in nismo ne prvi ne zadnji, ki so se srečali z odpovedjo v reprezentanci," pa ob tem opozarja izkušeni člen izbrane vrste Klemen Prepelič.

Medtem ko se vodstvo slovenske košarkarske izbrane vrste ubada s krpanjem lukenj, ki sta jih povzročili odpovedi Vlatka Čančarja in Josha Neba, pa nobenih pomislekov tako kot zmeraj v zadnjih letih ni bilo pri Klemnu Prepeliču. Ta bo tudi na letošnjem evropskem prvenstvu eno glavnih orožij slovenske izbrane vrste, ki se bo še kako zanašala tudi na zlata vredne izkušnje 32-letnega ostrostrelca.

Odpovedi, odpovedi ...

Košarkar Dubaja je ob selitvi reprezentance v Stožice spregovoril tudi o šokih in spremembah, ki so v zadnjih dneh zadele reprezentanco. "Gotovo je vse to dogajanje nepričakovano. Iskreno sem si želel, da bi bil tudi Urban dlje časa z nami, da bi tudi njega še bolj spoznali z izbrano vrsto, a to so stvari, ki niso v mojih rokah. Vlatko je bil vedno z nami, kadar je le mogel, in verjamem, da ima dovolj dober razlog, zakaj ga ni tukaj. Temu primerno ga bo nekdo na njegovem položaju nadomestil in verjamem, da bodo vsi, ki so za to primerni, pripravljeni, saj je evropsko prvenstvo velika priložnost, ki se ne pojavi vsako leto," je dejal Prepelič.

V zadnjih letih je zmeraj brez pomislekov oblekel dres slovenske izbrane vrste. Foto: Anže Malovrh/STA

"Odsotnost Vlatka se bo gotovo poznala, imel je res že veliko izkušenj z velikimi tekmovanji, njegove kakovosti niso sporne. Po drugi strani pa bomo dobili neke nove dimenzije od nekoga drugega, ki jih bomo skušali vpeljati v sistem v najkrajšem možnem času. Zavedamo se, da bomo morali igrati brez njiju, ne bosta se jutri naslikala tukaj. Sicer so to precej pozne odpovedi, zato je to nadomestiti ali spremeniti zelo težko, a kot sem rekel, imamo druga orožja in nismo ne prvi ne zadnji, ki so se srečali z odpovedjo v reprezentanci."

"Prvi teden priprav je potekal super. V reprezentanci je kar nekaj novih obrazov, željnih dokazovanja, mi starejši pa smo tukaj, da jih vpeljemo v sistem. Vesel sem, da smo se zbrali v tem številu, nekateri obrazi seveda manjkajo, a tako kot sem že večkrat rekel, tudi brez teh, ki jih ni, zmoremo. Moramo se osredotočiti na fante, ki so tukaj," je še povedal izkušeni reprezentant.

V Dubaju se odlično počuti. Foto: Liga ABA

Pripravljen na vse

Prepelič je pred prihodom v reprezentanco skupaj s klubom potrdil, da bo tudi v prihodnji sezoni nosil dres bogatega Dubaja, v katerem bo še naprej opravljal vlogo kapetana. Po odlični sezoni v ligi ABA ga zdaj znova čaka tudi evroliga. "Počutim se najboljše do zdaj, verjetno gre tu zahvala napornim treningom Jurice v Dubaju (smeh, op. p.). Košarko imam res rad, spremljam jo 365 dni v letu, rad jo igram, pripravljenost ni bila nikoli vprašljiva. Je pa dejstvo, da tudi jaz nimam več 22 let in se moram še malce bolj pripraviti kot sicer," je v šaljivem tonu še dodal Prepelič.

Reprezentančnih izkušenj mu ne manjka, v zadnjih letih je dozorel in postal tudi mentor mlajšim košarkarjem. "V karieri sem imel kar nekaj dobrih mentorjev, sam sem v reprezentanci že 14. leto zapored, prej sem bil tudi v mlajših, zato verjamem in vem, kaj pomeni nositi dres z državnim grbom. Vsi fantje so željni dokazovanja, mi pa smo tu, da prevzamemo pritisk nase. Vemo, da ta mlajša generacija zna biti malce razvajena, a za fante, ki so tu, to ne velja, imajo delovne navade. To je pomembno tudi za nas, zrelejše, ker nas to povleče naprej, na koncu nihče nima zagotovljenega mesta v izbrani vrsti."

Foto: www.alesfevzer.com

Cilj vedno najvišja mesta

Podrobno je spremljal tudi obračune reprezentance na svetovnem prvenstvu do 19 let. "Z nekaterimi sem tudi že igral, tako da nekih skrivnosti ni, njihova energija pa je zelo dobrodošla. Nimajo strahu, imajo karakter, kar je zelo zelo pomembno, saj sem sam glavni zagovornik tega. Tega sem bil res vesel," je še dodal slovenski reprezentant, ki verjame, da je Slovenija tudi na prihajajočem velikem tekmovanju zmožna poseči visoko.

"Naš cilj so vedno najvišja mesta, vsi vemo, kdo je v naši ekipi, in verjamem, da je spremljava še vedno dovolj dobra in izkušena, tisti, ki nimajo izkušenj, pa bodo to nadoknadili z energijo in požrtvovalnostjo. Skupek mladih in starejših je po mojem mnenju vedno dober, ko pa je z nami Luka, je mogoče prav vse. Mi smo tu, da mu olajšamo delo oziroma da mu pomagamo na čim boljši način," je še sklenil Prepelič.

