Srbi z vsemi topovi nad tekmece, na seznamu tudi Jokić

Srbija bo na letošnjem evropskem prvenstvu odkrito napadala zlato odličje. Po osvojenem bronu na lanskih olimpijskih igrah se zasedba Svetislava Pešića samozavestno podaja v boj za evropski naslov. Glede na seznam košarkarjev, ki so bili del izbrane vrste lani v Parizu, manjka le Uroš Plavšić, namesto njega pa je selektor poklical Tristana Vukčevića, Balšo Koprivico in Alena Smailagića, verjetno pa se bodo prav ti trije borili za eno mesto pod košem. Po vseh pričakovanjih je na seznamu tudi prvi zvezdnik izbrane vrste Nikola Jokić.

Širši seznam srbske reprezentance: Aleksa Avramović (Dubaj), Bogdan Bogdanović (Los Angeles Clippers), Dejan Davidovac (Crvena Zvezda), Ognjen Dobrić (Crvena Zvezda), Marko Gudurić (Armani Milano), Nikola Jokić (Denver Nuggets), Nikola Jović (Miami Heat), Stefan Jović, Balsa Koprivica (Bahcesehir), Vanja Marinković (Partizan), Vasilije Micič (Hapoel Tel Aviv), Nikola Milutinov (Olympiacos), Filip Petrušev (Dubaj), Alen Smailagić (Virtus Bologna), Nikola Topić (Oklahoma City Thunder), Uroš Trifunović (Tofas), Tristan Vukčević (Washington Wizards)

Srbija se bo v prvem delu EuroBasketa v Rigi med 27. avgustom in 3. septembrom pomerila z Estonijo, Portugalsko, Latvijo, Češko in Turčijo. Štiri najboljše ekipe se bodo skupaj z reprezentancami iz preostalih treh skupin uvrstile v izločilne boje, ki bodo od 6. do 14. septembra v latvijski prestolnici.

