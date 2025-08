Attila Valter zapušča Vingegaarda, Jasper Stuyven se seli v Soudal Quick-Step

"Cilji ekipe se popolnoma ujemajo z mojimi osebnimi. To mi daje veliko samozavesti in vesel sem, da začnemo to pot skupaj!" je ob podpisu pogodbe z ekipo Bahrain Victorious dejal Valter, ki je v svoji karieri med drugim nosil rožnato majico na Dirki po Italiji leta 2021 in dosegel več uvrstitev med deseterico na etapnih dirkah svetovne serije. Njegove vsestranske sposobnosti in taktična zrelost bodo ekipi dodale globino in vodstveno moč, so prepričani v ekipi Mateja Mohoriča, Matevža Govekarja in Žaka Eržena.

Nad okrepitvijo je navdušen tudi direktor ekipe Milan Eržen. "Zelo veseli smo, da v svoji ekipi lahko pozdravimo Attilo. Spremljamo ga že dolgo in verjamemo, da lahko pri nas naredi korak naprej. V prihodnjih letih ga vidimo kot ključno okrepitev v gorskih etapah, ob podpori našim kapetanom za skupni seštevek bo imel tudi svobodo, da lovi lastne rezultate," obljublja Eržen.

Jasper Stuyven se iz Lidl-Treka seli v Soudal Quick-Step

Menjave se obetajo tudi v ekipi Soudal Quick-Step, ki jo bo za prihodnje tri sezone okrepil izkušeni Belgijec Jasper Stuyven.

"Jasper je eden najboljših belgijskih kolesarjev in veseli nas, da se nam bo pridružil v naslednji sezoni. Ustvarjen je za klasike, njegova paleta rezultatov na teh dirkah je impresivna, poleg tega pa bo s svojo izkušnjami in kakovostjo v pomoč tudi na drugih dirkah," je v uradni izjavi za javnost povedal direktor ekipe Jurgen Foré.

Quick-Step se trenutno sooča z negotovostjo zaradi morebitnega odhoda Remca Evenepoela, kar bi lahko pomenilo premik fokusa ekipe. Podpis Stuyvena nakazuje ravno to, okrepitev moštva za enodnevne tlakovane dirke, kjer so zadnja leta nekoliko izgubili svojo prevlado. Poleg tega naj bi bil Stuyven tudi pomembna okrepitev v podporo sprinterjema Timu Merlierju in Paulu Magnierju.

Stuyven je navdušen nad novim poglavjem v svojem kolesarskem življenjepisu. "Vesel sem, da bom postal del Wolfpacka. Ko sem začel kolesariti, je bila to ena prvih ekip, ki sem jih spoznal, in lepo bo po vseh teh letih spet voziti v belgijski zasedbi. Prinašam veliko izkušenj, ki jih želim deliti z mlajšimi kolesarji, hkrati pa bom del zaključnih sprinterskih vlakov. Klasike so del DNK te ekipe, kar mi vliva zaupanje, da bo to popolno okolje zame in jaz zanje. Komaj čakam, da najdem svoje mesto v tej ekipi. Vem, kako motivirani so za enodnevne dirke in dali bomo vse od sebe, da bomo znova na vrhu."

