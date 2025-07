Matej Mohorič v življenjski formi: Tudi ta danes ni bila dovolj

"Imel sem vrhunske noge, vse se mi je poklopilo, vse od štarta sem bil tam, kjer sem hotel biti. Ubežna skupina je bila ... Sama prava imena, vsi zelo zelo močni. Ko so se začeli kategorizirani vzponi, sem se počutil dobro, ampak mogoče sem šel na tistem drugem, ko nas je v ospredju ostalo kakšnih osem, do limita," je Matej Mohorič po 15. etapi 112. Toura razlagal za TV Slovenija.

Na najtežjem klancu dneva, Pas du Sant, ni več mogel slediti močnim kolegom ubežnikom. "Upal sem, da so tudi drugi na meji, ampak se je na tistem strmem vzponu izkazalo, da so bili preostali še precej sveži in so šli lahko na polno, jaz pa sem se tam praktično zaletel v zid in nato komaj prišel do cilja. Ko pa enkrat ne moreš več slediti najboljšim, je tudi za glavo težko," je dogajanje za nacionalno televizijo še povzel razočarani as, ki ostaja pri treh etapnih zmagah na dirki vseh dirk.

Upanja na četrto še ni opustil, a ostaja realističen. "Danes sem šel res do svojega limita in še čez, vseeno pa še upam, da lahko kaj dosežem v dvajseti etapi. Ampak glede na to, da sem v svoji najboljši formi, pa tudi to danes ni bilo dovolj ..."

Mohorič je tako danes v cilj prišel na 99. mestu osem minut in 57 sekund za zmagovitim Belgijcem, v skupnem seštevku pa Gorenjec zaseda 121. mesto in za nosilcem rumene majice Tadejem Pogačarjem zaostaja tri ure, tri minute in trideset sekund.

Dirka po Franciji se po jutrišnjem zadnjem dnevu odmora v torek nadaljuje z zahtevno 16. etapo, v kateri se bodo morali kolesarji povzpeti na sloviti Mon Ventoux.

