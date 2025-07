Podrobneje 15. etapa:

Cilj - Veliki zmagovalec je postal Tim Wellens (UAE Emirates). Drugo mesto je osvojil Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike), tretji je bil Julian Alaphilippe (Tudor). Tadej Pogačar je varno prišel v cilj z glavnino. Jutri je na Touru prost dan.

🚴🇫🇷 | Hij was eventjes bergkoning, maar is voor altijd ritwinnaar in de Tour de France. Tim Wellens rondt een fraaie solo af met dagsucces! 🙌🇧🇪 #TourdeFrance



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/MKbogLStK3 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 20, 2025

Results powered by FirstCycling.com

14 km do cilja - Kot vlak ekspres divja Tim Wellens proti cilju današnje etape. Njegov naskok znaša 1:30.

24 km do cilja - Belgijec Tim Wellens tlakuje pot do velike zmage. skupina petih kolesarjev za njim zaostaja 1:23. Glavnina zaostaja 7 minut.

33 km do cilja - Tim Wellens (UAE Emirates) ima že 43 sekund prednosti pred najbližjimi zasledovalci. S povečevanjem naskoka je navdušen zagotovo tudi njegov kapetan Tadej Pogačar, kateremu je v dozdajšnjem poteku Toura v veliki meri pomagal. Belgijski državni prvak je na dobri poti, da po dveh etapnih zmaga na Giru in Vuelti doda še največjo na Touru.

43 km do cilja - Moštveni kolega Tadeja Pogačarja Tim Wellens je napadel na spustu.

49 km do cilja - Michael Storer (Tudor) je ujet. Ob njem so spet Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG), Quinn Simmons (Lidl Trek) in Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike).

53 km do cilja - Iz skupine ubežne četverice je skočil Storer.

Michael Storer a été le premier à bouger dans le Pas du Sant, avec Quinn Simmonz dans la roue ! #TDF2025 pic.twitter.com/Lzn5Fszjeo — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 20, 2025

55 km do cilja - Victor Campeanaerts in Tim Wellens se približujeta Quinnu Simmonsonu in Michaelu Storerju. Matej Mohorič je popustil. Glavnina zaostaja 4 minute.

56 km do cilja - Matej Mohorič ni mogel slediti napadu Simmonsa in Storerja.

62 km do cilja - Kolesarji se bodo kmalu začeli vzpenjati na zadnji kategoriziran klanec današnjega dne. Pas du Sant je gorski cilj II. kategorije. Dolg bo 2,9 km, povprečna naklonina pa bo znašala kar 10,2%. A klanca še ne bo konec ob prečkanju črte. Še nekaj časa se bodo kolesarji vzpenjali, nakar bo praktično sledil le še spust in vožnja po ravnini do cilja v Carcassonneju, kamor bo vsak čas prispela karavana z reklamnimi avtomobili, ki venomer obdarujejo gledalce ob progi.

73 km do cilja - Na vrhu gorskega cilja je bil najhitrejši Tim Wellens (UAE Emirates). Ubežnikom, med katerimi je še vedno Matej Mohorič, se je pridružil Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers). Glavnina z rumeno majico zaostaja 2:44.

85 km do cilja - Nove težave za Jonasa Vingegaard, ki je na začetku etape padel. Tokrat je moral menjati kolo.

87 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na drugi gorski cilj Côte de Sorèze (III. kategorija, 6,2 km/5,5%). Povsem v ospredju so zdaj Matej Mohorič (Bahrain Victorious), Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike), Neilson Powless (EF Education-EasyPost), Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG) in Aleksej Lucenko (Israel Premier Tech), Michael Storer (Tudor) in Quinn Simmons (Lidl Trek). Prednost pred glavnino znaša 1:42, med skupinama pa je še nekaj kolesarjev. Na čelu glavnine so zdaj kolesarji UAE Emirates.

Matej Mohoric a accéléré avant la côte de Sorèze (6,2km à 5,5%). Il a été rejoint par Michael Storer, Quinn Simmons, Victor Campenaerts, Tim Wellens, Alexey Lutsenko et Neilson Powless. Le groupe van der Poel n'a plus beaucoup de marge sur le peloton. #TDF2025 pic.twitter.com/yP5nC4TT6O — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 20, 2025

89 km do cilja - Matej Mohorič je napadel iz ubežne skupine.

97 km do cilja - Na vzponu na prvi gorski cilj Côte de Saint-Ferréol (III. kategorije) so v glavnini skušali nekateri kolesarji skočiti. Tadej Pogačar je sledil napadom. Zato pa je prednost ubežnikov skopnela na 18 sekund. Povprečna hitrost znaša kar 50,3 km/h.

115 km do cilja - Ubežniki imajo 45 sekund prednosti. Med njimi je tudi Matej Mohorič.

126 km do cilja - Kot smo na Touru letos vajeni, je tudi danes prisotna drama. Petnajsterica ubežnikov, med katerimi je tudi Matej Mohorič, ima 39 sekund prednosti. Glavnina je zadaj povsem skupaj.

131 km do cilja - Tadej Pogačar je odigral pošteno igro in počakal nesrečnike, ki so se znašli na tleh. Njihov zaostanek za ubežniki znaša 40 sekund. Kako se je padec dejansko zgodil, za zdaj še ni jasno.

Jonas Vingegaard fait lui-même l'effort pour revenir sur le groupe maillot jaune. A l'avant, il y a 15 coureurs dont Mathieu van der Poel, VIctor Campenaerts, Wout van Aert, Arnaud De Lie, Alexey Lutsenko, Kaden Groves ou Tim Wellens. #TDF2025 pic.twitter.com/bUPUJEqzmQ — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 20, 2025

135 km do cilja - Očitno se Mathieu van der Poel vendarle počuti odlično, saj je šel v beg. V tej skupini je tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious). V begu so: Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike), Neilson Powless (EF Education-EasyPost), Matej Mohorič (Bahrain Victorious), Clément Russo (Groupama-FDJ), Kaden Groves, Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Matteo Vercher (Total Energies), Alexey Lutsenko (Israel Premier Tech), Jarrad Drizners (Lotto), Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG), Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), Pascal Eenkhoorn (Soudal Quick-Step), Tobias Lund Andresen (Picnic PostNL), Jake Stewart (Israel Premier Tech) in Arnaud De Lie (Lotto)

137 km do cilja - Skupina z rumeno majico ima še vedno 35 sekund prednosti pred skupino kolesarjev, ki so se znašli na tleh. V tej skupini je tudi Primož Roglič, a ni informacij, ali se je tudi on znašel na tleh kot Jonas Vingegaard in Florian Lipowitz.

Vingegaard, cortado en el comienzo de la etapa.



Situación delicada también para Lipowitz, tercer clasificado de la general, quien pierde un minuto por una caída.#TDF2025 pic.twitter.com/VwFv1R5y6j — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 20, 2025

148 km do cilja - Vodstvo ekipe UAE Emirates je naročilo Tadeju Pogačarju, naj počaka Vingegaarda in Lipowitza.

151 km do cilja - Padec v glavnini. Na tleh so se znašli Jonas Vingegaard, Florian Lipowitz in drugi.

155 km do cilja - Mathieu van der Poel se ne počuti najbolje: "Nisem si še opomogel po prehladu in piku čebele. Ne počutim se najbolje. Če se ne bom med vožnjo počutil dobro, bom etapo vzel kot regeneracijo in misli usmeril v zadnji teden Toura.

156 km do cilja - Neilson Powless (EF Education - EasyPost) je skočil iz glavnine. Nekaj kolesarjev ga lovi, glavnina zaostaja 35 sekund.

13.20 - Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Na Touru je čas za skoraj 170 kilometrov dolgo etapo, ki bo razgibana, ne bo pa imela težkih klancev, kot smo jih videli v zadnjih treh dneh. Slovenski šampion Tadej Pogačar je v odličnem položaju, saj ima pred drugouvrščenim Jonasom Vingegaardom kar 4:13 prednosti.

V ponedeljek bo drugi dan počitka, nakar se bo karavana preselila v Alpe.