STA

Nedelja,
10. 8. 2025,
12.31

47 minut

Nedelja, 10. 8. 2025, 12.31

Nogometna tržnica, 10. avgust

Vezist Stuttgarta Millot se seli v Al Ahli

STA

Enzo Millot se seli v Savdsko Arabijo.

Enzo Millot se seli v Savdsko Arabijo.

Vezist nemškega nogometnega prvoligaša Stuttgarta Enzo Millot je prestopil v Al Ahli, je sporočil savdski klub. Triindvajsetletni igralec je podpisal pogodbo do leta 2028. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa naj bi zmagovalci nemškega pokala za prestop prejeli 34,6 milijona evrov.

Millot je bil v Stuttgartu od leta 2021. V prejšnji sezoni je v bundesligi zbral 29 nastopov s šestimi goli in petimi podajami. Dva gola je dosegel tudi v finalu pokala proti Arminiji Bielefeld za zmago s 4:2.

"Enza že nekaj časa spremljamo in pred prestopom smo opravili veliko raziskav. Tehnično je nadarjen z odlično taktično inteligenco," je dejal trener Al Ahlija Matthias Jaissle.

