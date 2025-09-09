Vodilni poljski klub iz Kopra zvabil Denija Jurića

Nogometni klub Koper je v ponedeljek zvečer na družbenih omrežjih sporočil, da bo Deni Jurić kariero nadaljeval na Poljskem pri Wisli Plock. Iz vrst slovenskega prvoligaša so dodali, da bo poljski klub za 28-letnega avstralskega napadalca plačal tudi odškodnino.

Jurić, rojen v Kogarahu v Avstraliji, je sicer večji del kariere igral na Hrvaškem, na slovenskih zelenicah pa je zastopal Triglav (2018/19) in nazadnje Koper, v katerem je od januarja 2024 pustil velik pečat.

V tej sezoni je na devetih tekmah zadel sedemkrat, skupaj pa je 28-letni napadalec za Koper na 38 tekmah dosegel 20 golov.

Koper je danes objavil tudi ime novega vratarja. To bo Muhamed Šahinović, ki se kot posojen igralec poljskega Rakowa seli na Bonifiko. Enaindvajsetletni bosanski vratar bo za Koper branil vsaj do konca sezone. Koprčani so nadalje objavili, da bo Tim Štrasberger do konca sezone posojen Gorici, Victor Ehibe pa bo igral za Domžale.

Domžalčani so na spletni strani zapisali, da so si iz nemškega Ulma do konca sezone izposodili tudi 21-letnega bosanskega napadalca Aleksandra Kahvića. V preteklosti je igral za Crveno zvezdo in OFK Beograd.

Nino Vukasović iz Radomelj v Celje

Nino Vukasović je iz nogometnega kluba Radomlje prestopil v Celje, so danes potrdili pri štajerskem prvoligašu. Levi bočni branilec je s klubom sklenil pogodbo do konca junija 2027.

Eden boljših levih bočnih branilcev v Prvi ligi Telemach bo po novem nosil celjski dres. Nino Vukasović se je v lanski sezoni izkazal majici Radomelj, svojo statistiko 31 nastopov pa obogatil z dvema asistencama.

Pred prihodom v Slovenijo je bil član hrvaških drugoligašev Sesveteja, Hrvatskega Dragovoljca in Interja iz Zaprešića. Nogometno je odrasel v akademiji zagrebškega Dinama, za mlajše selekcije hrvaške reprezentance pa je dobil priložnost enkrat.

