Avtor:
M. P.

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
13.45

Osveženo pred

33 minut

Prva liga Telemach 1. SNL Tonči Žlogar NK Domžale

Ponedeljek, 8. 9. 2025, 13.45

Prva liga

Tonči Žlogar se vrača na klop Domžal

M. P.

Tonči Žlogar je v ponedeljek na treningu znova vodil mlado ekipo Domžal.

Foto: NK Domžale

Tonči Žlogar je v ponedeljek na treningu znova vodil mlado ekipo Domžal.

Foto: NK Domžale

Na klop zadnjeuvrščene ekipe prve slovenske nogometne lige NK Domžale se vrača Tonči Žlogar, ki je spomladi klubu pomagal pri obstanku med prvoligaši, a so ga zatem novi vlagatelji brez pravega pojasnila odpustili. A ti so nedavno že zapustili klub.

NK Domžale
Po uspešni spomladanski epizodi je Tonči Žlogar po prihodu prejšnjih investitorjev zapustil klub, sezono 2025/2026 pa so Domžale začele pod vodstvom tujih trenerjev. Po njihovem odhodu je na eni tekmi ekipo vodil začasni trener Darko Birjukov, pri delu pa mu je pomagal Matej Podlogar. "Obema se klub zahvaljuje za prevzem odgovornosti in opravljeno delo v tem zahtevnem obdobju," so v NK Domžale zapisali v sporočilu za javnost.

NK Domžale | Foto: Jure Banfi Foto: Jure Banfi Ob Žlogarju bodo strokovni štab sestavljali še: pomočnika trenerja Erik Merdanović in Aleksandar Rodić, trener vratarjev Dejan Milić, kondicijski trener Žan Luka Jerman ter analitik Marko Kous. Ob vrnitvi je Žlogar poudaril: "Vesel sem, da sem se vrnil na klop Domžal. Ekipa je mlada, v prihodnjih dneh pa pričakujemo še prihod nekaterih novih igralcev. Takrat bomo dobili bolj jasno sliko o kakovosti moštva. Cilj je zbirati točke in čim prej ujeti priključek z ekipami pred nami."

"V klubu verjamemo, da bo Žlogarjeva vrnitev ekipi prinesla stabilnost in dodatno energijo v zahtevnem nadaljevanju sezone," še sporočajo s stadiona ob Kamniški Bistrici. Po pobegu hrvaških investitorjev je konec avgusta v NK Domžale prišel novi mecen, italijanski poslovnež Francesco Guardascione. Domžale so po uvodnih sedmih krogih prve lige brez osvojene točke na zadnjem mestu, zato Žlogarja čaka težko delo, Mura in Primorje, ki sta na osmem in devetem mestu, imata pet točk.

NK Olimpija
NK Domžale Darko Birjukov
NK Domžale Balzan
Prva liga Telemach 1. SNL Tonči Žlogar NK Domžale
