Šest dni po pobegu hrvaških investitorjev imajo Domžale novega mecena

Stane Oražem Foto: NK Domžale "NK Domžale vstopa v novo obdobje. Izzivi pred nami so se še do nedavnega zdeli skoraj nepremagljivi, a smo hitro ukrepali in našli pravo rešitev. Z veseljem sporočamo, da je g. Francesco Guardascione, uspešen italijanski poslovnež in bodoči predsednik kluba, uradno prevzel vodenje NK Domžale. Dogovor je bil dosežen v zelo kratkem času, saj se je hitro pokazalo, da si delimo enako vizijo. Želimo, da Nogometni klub Domžale znova postane stabilen, ambiciozen in uspešen klub, ki bo ponos naših navijačev in mesta," je v sporočilu za javnost zapisal dolgoletni predsednik domžalskega kluba Stane Oražem. Francesco Guardascione je na začetku poletja skušal vstopiti že v NŠ Mura.

"Guardascione je dobro seznanjen s trenutno situacijo v klubu in ima jasno strategijo za vrnitev NK Domžale na pota stare slave. Pred nami je veliko trdega dela, vendar nas druži en sam cilj: zgraditi trdne temelje za prihodnost in vrniti klub med najboljše ekipe v slovenskem nogometu. Težko obdobje je zdaj za nami, NK Domžale pa ima sedaj vlagatelja, ki verjame v dolgoročno rast, trdo delo in predanost vseh vpletenih. Prepričani smo, da bo nova energija in podpora občutna ne le na igrišču, temveč tudi med našimi zvestimi navijači in širšo Domžalsko skupnostjo." Že skoraj dve desetletji mineva, odkar so Domžale dvakrat osvojile državni naslov.

Klub naj bi bil v večmilijonskih dolgovih, plače naj bi zamujale, na lestvici prve lige pa po prvih šestih krogih brez osvojene točke zaseda zadnje mesto. Hrvaški investitorji in z njimi tudi trenerski štab na čelu z Emiliom Millanom je iz Domžal pobegnil minuli petek zvečer po porazu z Aluminijem. Začasno je vodenje članske ekipe prevzel Darko Birjukov.