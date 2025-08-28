Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek, 28. 8. 2025, 18.30

1 ura, 7 minut

Nova sprememba v NK Domžale

Šest dni po pobegu hrvaških investitorjev imajo Domžale novega mecena

NK Domžale | NK Domžale na šestih tekmah niso osvojile niti točke. | Foto Jure Banfi

NK Domžale na šestih tekmah niso osvojile niti točke.

Foto: Jure Banfi

Samo šest dni po pobegu hrvaških investitorjev imajo v NK Domžale novega mecena, ki bo prevzel tudi funkcijo predsednika kluba. Dosedanji predsednik Stane Oražem je sporočil, da vodenje prevzema uspešen italijanski poslovnež Francesco Guardascione.

"Guardascione je dobro seznanjen s trenutno situacijo v klubu in ima jasno strategijo za vrnitev NK Domžale na pota stare slave. Pred nami je veliko trdega dela, vendar nas druži en sam cilj: zgraditi trdne temelje za prihodnost in vrniti klub med najboljše ekipe v slovenskem nogometu. Težko obdobje je zdaj za nami, NK Domžale pa ima sedaj vlagatelja, ki verjame v dolgoročno rast, trdo delo in predanost vseh vpletenih. Prepričani smo, da bo nova energija in podpora občutna ne le na igrišču, temveč tudi med našimi zvestimi navijači in širšo Domžalsko skupnostjo." Že skoraj dve desetletji mineva, odkar so Domžale dvakrat osvojile državni naslov.

Klub naj bi bil v večmilijonskih dolgovih, plače naj bi zamujale, na lestvici prve lige pa po prvih šestih krogih brez osvojene točke zaseda zadnje mesto. Hrvaški investitorji in z njimi tudi trenerski štab na čelu z Emiliom Millanom je iz Domžal pobegnil minuli petek zvečer po porazu z Aluminijem. Začasno je vodenje članske ekipe prevzel Darko Birjukov.

